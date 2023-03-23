男子航班上疑拒「換位」遭警電擊帶走：被羞辱如動物 只想跟妻兒同坐

乘客拍攝一名男子被警方以電擊槍驅逐下機的片段。該男子疑因想跟妻兒同坐換位，機組人員要求他返回原座，他拒絕指示被警驅逐落機。

Stock photograph of a Queensland Police Officer with his hand on a taser Source: AAP

乘客拍攝一名男子被警方以電擊槍驅逐下機的片段。該男子疑因想跟妻兒同坐換位，機組人員要求他返回原座，他拒絕指示被警驅逐落機。 Source: AAP

上周六（3月18日），從珀斯飛往墨爾本的捷星航空（Jetstar）航班 JQ977上，30歲的墨爾本男子馬洛（Bolic Bet Malou）據稱因沒有遵守飛機上的指示的失序行為、襲警和妨礙公務罪被捕。

9號台
的報導，這名父親表示，當時他告訴機組人員，希望在機程三個半小時的航班上與他的妻子和一歲的孩子坐在一起，他與另一名乘客達成協議，交換位置。但隨後機組人員要求他換回座位，當他拒絕時，聯邦警察（AFP）就被召來了。

警方稱，馬洛拒絕落機，並作出具有攻擊性的肢體和言語，造成三名警員輕傷。
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一位機上乘客拍攝一名男子被警方以電擊槍驅逐下機的片段。 Credit: 9 號台 / Nine News
但當時人馬洛向
9號台
表示，他只是想坐在他的家人旁邊。他說：「一共有 5名警察使用 4支電擊槍。這是對一個無辜者的電擊。」

受驚的乘客拍攝了這航班上激烈的衝突，拍攝片段的乘客指，「馬洛在任何時候都沒有對任何人進行言語或身體上的攻擊。他看起來似乎已經與另一個乘客達成協議，同意交換位置坐。」

馬洛看到這段視頻時說，「感到被羞辱，被電擊並被人拖出去。非常不合理，我感覺自己像一隻動物。」
拍攝片段的乘客向9號台表示，當時情況發展得很突然，迅速變得「暴力」。從最開始只是和機組人員的爭論，到這個乘客尖叫被電擊帶走。

最終，30歲的馬洛被帶落機逮捕，被控襲擊和妨礙公務。
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馬洛在周三（3月22日）早上接受今日秀（Today Show）訪問時表示，問題始於他和家人在機場辦理登機手續時，被告知他們被轉移到一架較小的飛機。他聲稱，當機組人員告訴他坐錯座位前，他坐在家人旁邊。

他隨即轉身問後座乘客：「兄弟，我可以坐在我家人旁邊嗎？因為我的安全帶已經繫好，我的孩子和我的伴侶繫好安全帶了。」

馬洛說對方回答：「沒關係，反正我們都去同一個地方。沒問題。」馬洛說，起初空姐同意座位安排，但不久後她回來告訴他，他需要返回原座。
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30歲的墨爾本男子馬洛（Bolic Bet Malou）周三接受今日秀（Today Show）訪問時表示，問題始於他和家人在機場辦理登機手續時，被告知他們被轉移到一架較小的飛機。 Credit: 今日秀 Today Show
捷星航空公司確認員工曾請求聯邦警察協助。

公司表示，客戶和機組人員的安全是首要任務。雖然絕大多數的客戶表現良好，但航空公司對那些不良行為的人是零容忍。

航空公司在一份聲明中表示，當一位客戶對我們的機組人員產生攻擊性言語，反复拒絕遵守指示回到他指定的座位時，我們的機組人員請求警察協助。警察將兩名客戶從飛機上帶走，其中一人後來被逮捕。在確認機上其他乘客和機組人員的安全後，飛機大約在計劃起飛時間後一個小時離開珀斯。公司感謝乘客的耐心等待。

馬洛將於周一出庭，並對所有指控表示不認罪。

在此事解決之前，他被禁止乘坐飛機。
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Published 23 March 2023 11:42am
By Peggy Tsoi
Source: SBS