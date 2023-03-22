反同組織與性小眾人士雪梨教堂外爆衝突 兩人被捕

警方表示，一批反跨性別人士的團體，與一批性小眾人士，在雪梨一間教堂外，同時舉行抗議活動，事件演變成暴力衝突，需要出動防暴警察驅散。

Protesters clashing outside a Sydney church

警方表示，約有 500 人在雪梨的一間教堂外的抗議活動演變成暴力衝突，當時正值新州國家黨領袖黎頓（Mark Latham）在教堂外發表演講。 Source: Supplied / Twitter

事發在雪梨西南部一座教堂外，兩批人士同時舉辦抗議活動後發生衝突，兩人被捕。

新州國家黨黨魁黎頓（Mark Latham）當時正在教堂外發表演講。

警方指，今日（3月22日）下午 5 時左右，防暴警察和機動部隊人員奉召到場，驅散聚集St Michael's教堂外示威的群眾。

性小眾人士LGBTIQ+ 組織 Community Action for Rainbow Rights 當時去到該處，抗議黎頓的演講，他們認為有關演唱是「反跨性別」，不過他們的聲音，很快就被在場的反同組織 Christian Lives Matter 數百名示威者掩蓋。

警察趕到現場後，發現大約有 500 人發生了激烈毆打。

警方在一份聲明中說：「有人將一些玻璃樽和其他雜物擲向警察。」

有片段顯示，警察當時保護一批性小眾 LGBTIQ+ 組織的示威者，免受一群「憤怒的暴徒」所傷害，那些「暴徒」大多是男性，他們大聲高叫恐同的辱罵，並將性小眾示威者形容為「狗」。

而在社交媒體上發佈的另一段視頻似乎看到，「反同」示威者用粗口向性小眾 LGBTIQ+ 人士說「滾回Newtown」。

衝突期間，一名男警員被玻璃樽擊中，他其中一隻手受傷，被送往Canterbury醫院，情況穩定，而一名 38 歲的男子，則被推倒在地，並被人毆打。
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黎頓之後就這場衝突發表帖文，指他是應邀到場發表有關「談論父母的權利」演講。

他說：「我沒有看到街頭發生了什麼事，但我真誠地向受傷的人，致以最深切的慰問，並感謝警員的工作。」

他接受2GB電台訪問時又表示，參與競選公職的政治家，應該被允許在不受干擾的情況下發表演講，並指性小眾示威者可以在行人路上抗議，但不能封鎖道路，亦不能阻止別人進入教堂。

他在Twitter上亦指：「沒有人應該將法律掌握在自己手中，政治事件中出現暴力行為是錯誤的。」
黎頓長期以來都與性小眾人士 LGBTIQ+ 就性別問題爭持不下，黎頓希望立法，禁止在課堂上討論性別多樣性的問題。

他曾經提出的「父母權利」法案，將禁止教師在學校討論有關問題，並阻止學校在未經父母同意的情況下，支持跨性別學生。

新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）就指，出現暴力事件是不幸。

他在9號台的節目Today說：「我希望看到一場沒有吵鬧的競選活動，大家可以將觀點傳達給新州選民，讓他們作出呼籲。」

新州獨立議員格林威治（Alex Greenwich）就表示，他是下議院唯一公開自己是同性戀的議員，他指「語言和仇恨會導致暴力事件發生」。

他在Twitter上說：「今次選舉，我們看到一小群殘酷而懶惰的政客，以性小眾 LGBTQIA+ 社群為目標，但他們的聲音很大，來引起大家的注意。」

他又指：「他們是一種恥辱，所有主要政黨的政治領導人，都應該大聲疾呼並予以譴責。」

綠黨參議員梁珍妮（ Jenny Leong ，音譯）就表示，暴力「從來都不對，對和平抗議者及對任何人都不應該」。

她在Twitter上說：「國家黨代表和他們發表的歧視性觀點，對我們的社會產生了有害影響。」

事件中，一名 34 歲的男子被捕，他被控煽動犯罪，並獲准保釋，之後於 4 月 11 日在Bankstown地方法院出庭應訊。

另一名 41 歲的男子就被控普通襲擊罪，並收到法庭傳票，他將於 5 月 30 日在Bankstown地方法院出庭應訊。
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Published 22 March 2023 5:15pm
By Timothy Wu
Source: AAP
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Sydney