【仇恨滋長溫床】 為何澳洲人應更積極舉報仇恨犯罪？

本文重點 新州警方發起一項打擊仇恨犯罪的新運動。

運動鼓勵公眾舉報出於仇恨的罪行和行徑。

這項行動是針對新冠大流行期間與日俱增的仇恨犯罪。

新州警方推行一項全新的教育活動，鼓勵受仇恨罪行傷害的受害人或「過來人」挺身而出向警方報案，以減少州內因仇恨動機的罪案和事件。





經過與社區團體兩年磋商後，新州警方終制訂了新的策略，並會向警官提供新的指導方針和培訓。





相關的宣傳將包括動畫短片、海報、卡片和小冊子。



這些宣傳品將在警署、地方議會、市政府辦公室以及當地企業展示。印刷品將以英語以外的五種語言提供，包括阿拉伯語、印地語、簡體和繁體中文以及越南語。



宣傳品有不同語言，包括繁體中文。 Credit: DDDW

新州警方如何定義仇恨犯罪與仇恨行徑？

此次行動是因新冠大流行間錄得的仇恨犯罪和事件增加而進行，但據估計，該些數字僅佔相關社區罪行的四份之一。





新州警方表示，近幾個月來，每天接獲的的仇恨犯罪案件有所增加。





在疫情期間，社區團體一直在各自的社區內收集各種虐待和騷擾的數據。來自澳洲亞裔聯盟（Asian Australian Alliance）的數據，及另外來自和反對伊斯蘭恐懼的組織Islamophobia Register Australia的數據，記錄大流行期間情況惡化，特別是針對婦女的罪行。





亞裔、原住民、猶太人和穆斯林等族群的社區領袖，均認同過去三年仇恨犯罪有所增加，並共同呼籲制訂國家反種族主義對策。





新州警務處助理處長沃爾頓（Mark Walton）周四（1月19日）表示，研究表明只有 25% 的仇恨犯罪受害人有尋求警方幫助。





沃爾頓指「我們了解仇恨罪行的真實數字與向警方接獲的報案數量之間，存在顯著差異。」





「仇恨罪行和行徑的影響通常不只局限於直接目標。更多情況下，受害人的家人、朋友甚至整個社區都會受波及。」





「新州是一個匯聚多元文化的社區，我們需要明確表示，我們不容忍或接受基於偏見或仇恨的罪行或行徑。」





根據新州警察最新發布的指引，仇恨罪行是「由於族群的身份或感知差異，而對他們產生仇恨、偏見或成見而引起的罪行」。





例子包括基於種族、宗教或信仰、種族、性別、殘疾、無家者或年齡的原因引起犯罪意圖。





沃爾頓又表示，新州警方此次更新指引的行動，旨在針對互聯網和社交媒體上的「仇恨溫床」。





「不法之徒藉互聯網之便，密謀傳播不實資訊。不幸的是，這些資訊得到許多人相信。接觸得愈多，大眾被影響的行為就愈多。」





雪梨大學的組織澳洲仇恨罪行網絡（The Australian Hate Crime Network）此前曾表示，此等情況正影響著好些群體，包括亞裔、猶太人、穆斯林、同性戀、雙性戀及LGBTIQ+ 或殘障人士等。



目前有專門針對仇恨罪行的刑事檢控嗎？

維州和昆州的州政府已推動對仇恨符號（包括宣揚納粹意識形態的符號）列為刑事罪行。





在2022 年 8 月，新州與維州和昆州看齊，一同將在沒有合理理由下在公共場合故意展示納粹標誌，訂為刑事犯罪。





在此之外的其他仇恨行徑，在新州有其他處理方式，如可以檢控濫用電信設備以進行威脅（misuse of a telecommunications device to threaten）、或經由電子安全專員（e-safety commissioner）指示社交媒體公司刪除此等線上資料。





沃爾頓解釋，當局曾考慮對仇恨犯罪單獨提出刑事指控，但卻沒有進一步研究。





「我們參考過英美等國目前的立法情況，發現並非完全順利。法例的名稱和或罰則都並非重點，關鍵是如何令控方可以在法庭上提出合適的指控，讓法官能對之定罪。」





他說，該活動鼓勵社區群體報告所有仇恨言論和行為。





「如果警方沒有收到報案，我們就無法知悉、無法阻止，也無法將資源投入到需要的地方。」



社區團體對活動反應為何？

總部位於新州、服務 LBGTIQ+ 的健康促進組織ACON，歡迎新州警方把握在2月的雪梨 WorldPride 2023巡遊前的時機，開展活動。





組織的政策和研究主管麥基（Brent Mackie）表示，恐同罪行已不像 1970 、80 和 90 年代那樣猖獗，但仍然在涉及身體暴力時存在。





他出席活動啟動禮時直指，「很多人害怕挺身而出，因為他們在過去曾受到執法部門和政府的歧視。」





沃爾頓則回應，新州警方在多年來已投入了更多資源打擊仇恨罪行，其中包括有12名警官在專門的仇恨罪行部門。





新州猶太人議會（NSW Board of Jewish Deputies）總裁巴爾克 （Darren Bark） 表示，他歡迎社會對問題給予更多關注，並補充指，更重要的是大眾能相信警方會接到報案時採取行動。





「打擊仇恨罪行是每個人的責任。當大眾願意挺身舉報，我們就可以一同解決情況。」





澳洲越南人社區組織（Vietnamese Community in Australia）的主席 Paul Huy Nguyen 表示，仇恨事件急劇增令人擔憂，尤其在網上。





「目前已有太多的仇恨攻擊和行為，尤其是在網絡上。這已經升級到幾乎是犯罪的層次。我們的許多社區成員都受到了網上的攻擊和滋擾。」





澳洲印度教神職人員委員會（The Australian Council of Hindu Clergy）則表示，讓大眾對能夠安心報案的關鍵，在於教育和警方執法的有效性。





該組織的公關雅利亞（Pandit R. Athreiya） 表示，大眾必須能實在的感受到支持，而不僅僅是紙上談兵。





「這是一種罪行，沒有人需要忍受這些行為…（鼓勵更多的舉報）可以是來自官員或社區內部，或通過聆聽過來人的分享，或曾經挺身舉報者的親身經驗。」

