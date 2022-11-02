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新州對仇恨謀殺性小眾懸案展開調查

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參與今次調查對性小眾犯下仇恨罪的，是 Peter Gray SC。 Source: AAP / PAUL MILAZZO/PR IMAGE

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Published 3 November 2022 at 12:00am, updated 11 minutes ago at 12:24am
By Aaron Wan
Source: SBS

新州尤以雪梨地區，在 80 年代末、90 年代初，發生了很多謀殺同性戀者的案件，很多案件目前仍未能破案而成為懸案。

Published 3 November 2022 at 12:00am, updated 11 minutes ago at 12:24am
By Aaron Wan
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雖然，新州雪梨選區獨立州議員 Alex Greenwich 曾努力游說政府要為此進行調查，但直到現任州長佩洛德，才答允成立一個專責調查委員會。

雖然它不是皇家調查會，可是，根據新州律政廳的說法，它擁有皇家調查委員會大部份的權力。
Police Officers take part in the 42nd annual Gay and Lesbian Mardi Gras parade in Sydney, Saturday, February 29, 2020.
新州警方派代表參與 2020 年雪梨 Mardi Gras 同性戀大巡遊。警方與性小眾社群的關係經過多年努力好轉了不少。 Source: AAP / James Gourley

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至於調查的範圍，是從 1970 年至 2010 年這 40 年間所發生針對性小眾的謀殺懸案。

聽證工作昨日正式展開，新州警方承認，在 1990 年之前，性小眾社群與警方存有敵視。

詳情請聽溫楚良這節報道。
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