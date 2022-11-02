新州對仇恨謀殺性小眾懸案展開調查

雖然，新州雪梨選區獨立州議員 Alex Greenwich 曾努力游說政府要為此進行調查，但直到現任州長佩洛德，才答允成立一個專責調查委員會。





雖然它不是皇家調查會，可是，根據新州律政廳的說法，它擁有皇家調查委員會大部份的權力。



新州警方派代表參與 2020 年雪梨 Mardi Gras 同性戀大巡遊。警方與性小眾社群的關係經過多年努力好轉了不少。 Source: AAP / James Gourley



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至於調查的範圍，是從 1970 年至 2010 年這 40 年間所發生針對性小眾的謀殺懸案。





聽證工作昨日正式展開，新州警方承認，在 1990 年之前，性小眾社群與警方存有敵視。





詳情請聽溫楚良這節報道。

