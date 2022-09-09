【英女王逝世】在澳港人：懷念英女王 如懷念香港的美好時光

英國白金漢宮宣布，英女王伊利沙伯二世逝世，終年96歲， 正式結束其70年的統治，而73歲的王儲查理斯亦自動繼承王位，成為查理斯三世。





香港曾經是英國的殖民地，香港人叫英女王伊利沙伯二世為「事頭婆」，「事頭婆」是老闆娘的意思。英女王在1952年登基至香港回歸，當了香港人的「事頭婆」45個年頭，香港三分一的殖民時期都在其統治之下。



港人的「事頭婆」

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在殖民地時期的香港，很多地方包括政府總部、警署、立法會都有掛著英女王的肖像。多名接受《SBS 廣東話》訪問的在澳港人表示，從少在香港，到處都可見到英女王的肖像，如在學校、郵票、紙幣上等，其中港人張太就形容「很奇怪，我從來未與女王碰過面，但我好像很認識她。」





而本台節目總監曾小碧亦記得，她曾觀看了查理斯王子和戴安娜的電視直播婚禮，對香港人來說，除了女王訪港，該婚禮亦是皇室的重大事件，令她覺得好像王室發生的任何事情也會和當時的香港人有某種關係。





英女王曾到過香港兩次，首次是在1975年5月，為期4天的訪問行程最為人記得，當時女王到訪香港多個地點，更走到愛民邨走入港人家庭，了解其生活狀況，又穿着高跟鞋到街市與檔主問好，十分親民。



英女王深受香港人歡迎。 Source: Getty / John Shelley Collection/Avalon/Getty Images 多名受訪者都對英女王的訪港記憶猶新，流亡澳洲的前立法會議員許智峯形容，當時香港人很「瘋狂」，雖然他年齡尚幼，但由於那些英女王訪港的新聞片段，仍偶爾會在電視上播放，他指片段很難忘。





當時有親身去現場一睹女王風采的資深獨立評論員黃樹樑（Sam Wong）表示，他還記得女王穿了綠色裙子跟帽，他覺得女王好有笑容，與市民一起逛街市， 十分親民，並不如其他官般高高在上。





英女王在港人之間深受歡迎，本台節目製作人溫楚良就指，他認為英女王在處理英聯邦國家，包括當時還是英國殖民地的香港之間的關係，沉實穩重，永遠都用一種積極、正面、和藹可親及貫徹始終的作風來行事。





而本台高級節目製作人宋慶勤亦指，女王對香港人來說是一個團結的形象，無論國家出現甚麼問題，如天災人鍋，金融風暴，大家在驚惶失措的情況下，都會扮演一個團結國家的角色，





在澳港人組織「澳港聯」主席Jane Poon亦指香港人對英女王印象非常好，「我們非常愛她」。



懷念香港過去的美好時光

英女王的離世對於香港人來說可能特別有感觸，雪梨律師陶建民指，畢竟女皇在位超過70年。很多香港人對女皇，和女皇所代表的東西或年代，有一份感情。





而許智峯則指，英女王雖不是直接統治香港的人。但是是英國統治的象徵，代表著英國人給香港的所有好東西，他直言「這是英國的統治，帶給香港最好的一面」，香港人對英女王的懷念，不僅僅是其微笑和優雅，而是透過懷念女王懷念香港過去的美好時光。





許智峰指，英女王雖不是直接統治香港的人。但是是英國統治的象徵，代表著英國人給香港的所有好東西。 Source: AAP 對於香港的年青一輩，許智峯直言年輕一代對於英女王的感受也許沒有那麼強烈。因為在他們出生的時候，他們不會看到太多她的肖像。而且，年輕一代不再享有自由和法治。所以也許和英女王的關係沒有那麼密切，可能更容易被遺忘。





香港移民陶建文律師亦認為，會有相當部份現居於香港的人，對女皇或她的離世，並沒有什麼特別的感覺，但他認為可以理解，因香港回歸中國已多年，香港市民對女皇的情懷跟以往有所不同，也是正常。





但Jane Poon仍然覺得年青一輩會知道香港的殖民地時光，她指，她會跟年青人討論香港發生的事情，而新聞和互聯網上仍然有很多有關的新聞。雖然可能很多年輕人是1997年以後出生的，但他們對過去的故事還記憶猶新，因為他們從父母和其他在香港的親友亦可了解，她相信年青人會知道1997年之前香港的美好時光。



走向共和的呼聲?

英女王伊利沙伯二世是全球另外15個國家的國家元首，包括澳洲，這些國家奉行君主立憲制，是英聯邦（Commonwealth of Nations）的核心成員，隨著女王年歲漸長，澳洲早有聲音轉型成共和國，而在1999年澳洲已就共和議題發起公投，但結果當時有55%澳洲公民選擇保留女王。





對於英女王逝世會不會有機會再觸發澳洲走向共和的討論，黃樹樑認為，有關問題已討論很久，但多年來英女王在澳洲表現愈來愈多人尊祟，特別是英女王「白金禧年」的慶祝活動，國民都受到鼓舞。





他認為，只要英女王在世，都很難走到共和，但問題是查理斯王子有好多人對他不滿，主要原因是他以前的婚姻問題，以前所做的事，因此查理斯做君王，會對英皇室的存在有好多問號。





但陶建文相信君主立憲這個制度，亦可以被稱為「西敏制」。他指時間已證明，這是一個行之有效的政體。透過體制內的互相制衡，能夠為社會提供一個穩定的政治環境。相信在查理斯的統治下，澳洲或英國不會跟前朝有很大分別。對於新英王即位，他感到樂觀。

