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今年聖誕節會否再受新冠疫情影響？

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NY: Theyre b-a-a-a-a-ck, shoppers celebrate Black Friday in New York

現時大家都生活在一個所謂「新冠常態化」的時候，而相信今年的聖誕節大家或者會回復至正常的情況。 Source: SIPA USA / Richard B. Levine

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Published 15 December 2022 at 1:22pm
By Selina Kong, Tracy Lo
Presented by Tracy Lo
Source: SBS

在今期的《墨爾本通訊》，通訊員盧婉霞會為大家更新墨爾本最近的疫情狀況。

Published 15 December 2022 at 1:22pm
By Selina Kong, Tracy Lo
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Source: SBS
雖然現時大家都生活在一個所謂「新冠常態化」的時候，而相信今年的聖誕節大家或者會回復至正常的情況，但現時感染新冠的數字似乎又有回升的跡象，所以大家仍然未可以掉以輕心。

在今期的《墨爾本通訊》，通訊員盧婉霞會為大家更新墨爾本最近的疫情狀況和面對一些甚麼不同的挑戰。

同時，她亦會同為大家報道一個關於癌症訪問的報告和維州一條大橋進行維修對當地交通所造成的影響。
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