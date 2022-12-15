今年聖誕節會否再受新冠疫情影響？

雖然現時大家都生活在一個所謂「新冠常態化」的時候，而相信今年的聖誕節大家或者會回復至正常的情況，但現時感染新冠的數字似乎又有回升的跡象，所以大家仍然未可以掉以輕心。





在今期的《墨爾本通訊》，通訊員盧婉霞會為大家更新墨爾本最近的疫情狀況和面對一些甚麼不同的挑戰。





同時，她亦會同為大家報道一個關於癌症訪問的報告和維州一條大橋進行維修對當地交通所造成的影響。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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