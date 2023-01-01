2023 年推出首批硬幣將向英女王致敬

要點 硬幣反面將印有英國女王伊利沙白二世的肖像。

鑄幣局正準備過渡到查理斯三世國王硬幣，該硬幣將於 2023 年底流通。

只有一位幸運的收藏者能將珍貴的新年第一枚硬幣帶回家。

2023 年第一枚鑄造硬幣將以澳洲深海的奇異生物為主題。





皇家澳洲鑄幣廠和國家科學機構 CSIRO 聯手以南部和東部海岸線為家的海洋生物為題材，把他們鑄成硬幣，向澳洲廣大民眾展示。





硬幣背面將印有伊利沙白二世女王的肖像，因為鑄幣廠準備過渡到以查理斯三世國王為特色的硬幣，硬幣將於 2023 年底流通。



向伊利沙白女王致敬

這將是最後一次發布已故君主英女王的新設計硬幣，並將以「伊利沙白二世 1952-2022」字樣向她 70 年的統治致敬。





這是兩年來該鑄幣廠首次舉辦這此年度活動，預計將吸引來自澳洲各地的數百名熱衷錢幣的收藏家前往坎培拉。





只有一位幸運的愛好者才能將珍貴的新年第一枚硬幣帶回家。





該系列將以來自深海的罕見生物為主題，包括大鰭烏賊、海蛇尾、小飛象章魚、金珊瑚、仙人掌海膽和多刺帝王蟹。





CSIRO 代理主席亨廷頓（Elanor Huntington）表示，這些構想是由該機構的旗艦研究船 Investigator 作出的。





亨廷頓教授指：「深海對大家而言，仍然是個謎，我們對火星表面的了解比對最深海的了解還要多。」





他表示：「2023 年新硬幣系列突出了這些合作以及旗艦研究船為讓大眾更了解海洋中的生命所作出的重大貢獻。」

