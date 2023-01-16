【知道大家手緊】澳洲兩大超市減價助市民抗通脹

其中一間大型超市Coles宣佈，從星期三起到復活節假期後的4月11日，將超過300多種貨品「減價並鎖定價格」。





這些貨品包括以下品牌的貨品：Kellogg's、Kleenex、L'Oreal、Morning Fresh、Gillette、Uncle Toby's、Four N' Twenty、Arnott's、Steggles、McCain、Carman's 和 Cold Power ，以及一些 Coles 品牌的產品，將被納入「價格鎖定」。



Coles 商業首席執行總監Leah Weckert表示，所有新的價格鎖定商品數量，是該超市在去年的對上一次價格鎖定的兩倍。





Weckert說：「我們了解到很多澳洲家庭在聖誕節後感到手緊，透過減價和鎖定幾百種流行和必需品的價格，我們正在履行承諾，幫助澳洲財政預算走得更遠。」





與此同時，另一間大型超市Woolworths 表示，雖然他們在 2022 年推出的價格凍結計劃已經結束，但仍有幾百種產品有折扣。





Woolworths一位發言人說：「作為我們減價活動的一部分，我們最近降低了 300 多種夏季基本食品的價格。」





他們又表示，會繼續審視各間供應商提出每項成本增加的理據，共同努力謹慎地管理整個市場的通脹壓力。」



Coles 和 Woolworths 均在去年年中承諾實行為期六個月的價格鎖定計劃，預計屆滿後貨品價格將上升。





Coles 就表示，他們向7,500多名顧客進行的調查發現，有82%的人正在改變他們到超市的購物方式，以應付不斷上漲的生活開支。





調查又發生有超過一半（57%）的人，會購買更多有折扣的商品，有51%的人會更多在家煮飯，而有55%的人並減少買零食。





Woolworths 表示，隨著生活開支所帶來的危機持續，他們會致力滿足客戶的需求。



