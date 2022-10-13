查理斯三世加冕日已定 公眾假期會否受影響？

白金漢宮周二（10 月11日）宣布，英國國王查理斯三世將於明年 5 月在倫敦西敏寺加冕，儀式將遵循過去 1000 年的傳統。





上個月，73 歲的查理斯在其母親伊利沙伯女王去世後自動成為國王，但他和王后卡米拉的盛大加冕儀式將於明年 5 月 6 日（星期六）舉行。





查理斯工世不單是英國的國王和國家元首，也是澳洲、加拿大、牙買加、新西蘭和巴布亞新畿內亞在內的其他 14 個國家的國王和國家元首。.





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儀式會怎樣？

儀式是一項莊嚴的宗教活動，由聖公會的精神領袖坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）主持，通常在新君主即位幾個月後舉行。





典禮將揉合當代與傳統元素並展望未來。外界預測，在民眾生活成本高漲的情況下，這場由國庫負擔的儀式將避免過度鋪張。



在倫敦西敏寺舉行的國葬儀式上，查理斯三世國王和王后在伊利莎伯二世的靈柩前。 Source: AAP / Dominic Lipinski/PA 這一項儀式自1066年以來一向由英格蘭教會（Church of England）主教長坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持。





白金漢宮指出，加冕儀式將反映君主的當代角色及時代精神，同時根植於淵遠流長的王室盛會傳統。過去1000多年來，加冕儀式的流程架構大致不變。





查理斯三世是英國的第 41 位君主，他將成為最年長的加冕君主。





白金漢宮表示，查理斯三世將接受坎特伯里大主教膏抹（塗抹聖油）、祝福、祝聖，並領受王權寶球、加冕戒指、君主權杖及王冠等王權象徵。查理斯三世的王冠將與查理斯二世（King Charles II）1661年加冕時戴的一樣。





查理斯三世加冕儀式的任務代號是「金球行動」（Operation Golden Orb）。





已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）1953年舉行的盛大加冕儀式歷時逾3小時，且創下加冕儀式電視轉播先例。外界預料查理斯三世（King Charles III）的儀式長度將短得多。



澳洲會否設公眾假期?

9 月，因為英女王逝世，總理艾巴尼斯宣布了一次性的公眾假斯，藉以讓民眾對英女王表達哀悼與敬意。





聯邦政府目前尚未確認澳洲是否會以公共假期來紀念查理斯國王的加冕典禮。





但鄰國新西蘭的總理阿德恩（Jacinda Ardern）已率先表示，新西蘭不會放假。





據《新西蘭先驅報》報道，阿德恩指，因為它（加冕禮）是在周末舉行，「如果民眾願意，許多人將有機會觀看加冕典禮並以其他方式紀念這一特殊場合。」



