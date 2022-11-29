SBS 新聞簡報（11月29日）

國家黨反對政府在國會動議譴責莫理遜
國家黨將會反對，在國會對前總理莫理遜發起的譴責動議。
聯邦政府本周表示，會就莫理遜在出任總理期間身兼5個部長職務的事件。
不過，國家黨議員載斯亦形容相關動議為「做騷」，指。
而國家黨領袖利特爾波特表示，無可否認莫理遜是有做錯，但當局要做的是改革，至於其他注意力應該放在生活開支的問題上。
工黨預計會在明日發起譴責動議。如果通過，莫理遜將會是2018年以來又一位受譴責的自由黨國會議員。不過，譴責動議沒任何法律後果，只是一種政治表態。
綠黨再籲凍結租金及禁止無理驅逐租客
綠黨再次呼籲政府，以解決房屋負擔危機。
劃及經濟分析公司 SGS 發佈年度租金可負擔性指數報告，指，令很多人被迫離開現有的居所和難以找到地方住。
新州綠黨的房屋事務發言人梁珍妮表示，澳洲人越來越無法承擔租金，這個是市場無法解決的問題。
她說綠黨一早提出凍結租金和禁止無理由驅逐租客的建議，但自由黨政府和工黨都予以拒絕，無視社區危機，令很多租客苦苦掙扎。
社會團體促當局干預能源市場價格
社會團體呼籲聯邦政府設置。
社會服務委員會和工人聯會一同呼籲當局干預能源市場，警告如果不這樣做，企業將出現倒閉潮。
它們建議將價格上限設定在5年的平均數，即每千兆焦耳8至10元，但現在的市場價格是三倍之多。
社會服務委員會行政總裁高迪表示，煤炭和電力都應該設置上限，同時當局也要應有相關戰略計劃去提高家庭和企業的能源使用效率。
大堡礁或列入瀕危世界遺產名錄
聯合國建議，。
聯合國一個代表團在今年三月兩黨聯盟政府時期對大堡礁進行實地調查，並於近日發表報告。報告指澳洲政府未能充份應對氣候變化和其他主要威脅。
環境部長普莉貝絲和政府的珊瑚礁問題特使、參議員格林一同回應報告，指工黨對氣候變化，包括投資額外2億7千3百萬元和當地原住民合作，加強對大堡礁的管理和保育。
報告：三成殘疾僱員受欺凌 半數無披露殘障
報告指有半數殘疾人不敢向僱主坦白自己的殘障。
名為的最新報告發現，53%的殘障僱員因為怕被歧視而不敢向僱主披露自己的殘疾狀況，另有三成披露過相關情況的僱員表示受到負面影響。
但與此同時，有八成的企業表示希望建立更包容的職場環境，並平等對待殘疾和非殘疾的員工。
【全球最大活火山】夏威夷茂納洛亞火山爆發
國際方面，位於夏威夷的全球最大活火山——茂納洛亞火山，在當地時間星期日深夜爆發。
今次是該火山38年來首次爆發，有熔岩從山側流下，夏威夷部分地區被火山灰覆蓋，但當局指火山離當地社區較遠，居民沒即時的危險。
港府提請釋法禁止外國律師代理國安法案件
在香港，行政長官李家超提出由全國人大常委會解釋港區國安法有關條款，來推翻法院批准由英國御用大律師代理案件的裁決。
國務院港澳辦和中聯辦都對釋法表示支持。而香港國安法起草專家畢雁英表示，香港的國家安全委員會是中央在特區設立，是依法行使維護國家安全權力的權威機構，統籌領導香港在維護國家安全方面的所有事務，。
體育消息
世界盃昨晚一場比賽中，。他之後被安保人員帶離。
澳洲足球隊前國腳、SBS世界盃報導團隊的客席主持福斯特表示，國際足協對黑人或烏克蘭的聲援宣傳採取酌情處理的方式，但對性小眾就禁止，是「一團糟」的做法。
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