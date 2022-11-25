調查報告揭莫理遜擬秘密同任第6名部長

重點 調查報告發現，這些行為「侵蝕了對政府的信任」。

前高等法院法官Virginia Bell進行為期三個月的調查，調查結果提出6項建議。

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，政府接受所有6項建議。

前任總理莫理遜（Scott Morrison）在周五，再次為他秘密自我委任5個部長的事件進行辯護，並被發現他曾就自我委任第 6名部長尋求建議。





前高等法院法官Virginia Bell調查3個月發表結果，提出6項提高透明度和問責制的建議。





這份長達159頁的報告發現，是次事件可能會削弱公眾對政府的信心，並「侵蝕對政府的信任」。





調查結果重申律政部首席顧問8月份的結論，即莫理遜的自我委任沒有違規，但對莫理遜的秘密做法加以嚴厲的批評，指這對「責任政府」(responsible government) 的原則造成了損害。



莫理遜在 Facebook 發長文回應，表示他「很高興透過他的律師協助調查」，他指出報告重申他的行為「未被發現是違法」。





他再次重申自己的立場，指即使在新冠疫情的挑戰下，他「始終……尋求以最能促進和保護澳洲國家利益，和澳洲人民福祉的方式履行我的職責」。





他補充說「除了PEP1決定或被濫用的情況外，當局沒有行使任何權力」。





聯邦法院正在審查PEP 11離岸勘探石油項目案件的細節，Asset Energy 正在質疑莫理遜不向在紐卡素(Newcastle) 和臥龍崗（Wollongong）之間新州海岸近海發石油勘探許可證的決定。





莫理遜於2020年3月至2021年5月期間秘密宣誓成為衞生、金融、內政、財政、能源及資源投資部部長，而且個秘密任命是在疫情開始後的 14 個月內進行的。





就自我委任第六個部長尋求建議





Virginia Bell的報告顯示，莫理遜亦曾就管理第6個部門——澳洲農業水資源及環境部門——尋求建議，但決定不繼續進行任命。





莫理遜透過其律師向調查表示，管理衞生、金融部門的決定是「在應對新冠疫情爆發的巨大壓力下」，擔心萬一代理部長亨特（Greg Hunt）或哥文（Mathias Cormann）失去工作能力的情況下所作的決定。





Virginia Bell認為這些任命是不必要的，因為莫理遜「本可以在幾分鐘內，被授權擔任衛生部長或財政部長」。





她指，他的其他部長任命「與疫情幾乎沒有關係」。





她補充，莫理遜在調查中提供的證據表明，他認為這些任命將在政府公報上披露，這與他不告訴部長級同事的決定「很難調和」。





報告發現莫理遜只行使了一次他的新法定權力，並利用他的權力否決了前資源部長皮特（Keith Pitt ），取消PEP 11離岸勘探石油項目。



「削弱公眾對政府的信心」

由於莫理遜的任命並未向議會或公眾披露，Virginia Bell發現沒有披露「削弱公眾對政府的信心」。





報告稱「一旦這些任命被人知道，他們的保密狀態就會侵蝕人們對政府的信任。」





莫理遜在周五回應，他相信這些行動會在政府公報上公布，而且他沒有發布任何阻止公布的指示。





他說指「在政府公報或其他方面，沒有一致或易於理解的程序來公佈建立管理部門的權力。」



政府採納所有報告建議

前財長費登堡（Josh Frydenberg）在政治記者Niki Savva即將出版的新書中，對秘密任命打破沉默。





費登堡表示，莫理遜的自我任命是「錯誤的，令人深感失望」和「極端的越權」。





總理艾巴尼斯表示，他對莫理遜是否欠費登堡一個道歉並「不感興趣」。





他指「但他確實應該向明顯被誤導的澳洲人民道歉。」



READ MORE 你認為莫理遜是否要為秘密兼任部長事件而辭職呢？

他表示，政府將在下周向內閣提出，採納建議中所有六項報告建議。





他指「前總理的行動非同尋常，前所未有，而且是錯誤的。」





「我們正在照亮一個喜歡在黑暗中運作的影子政府，一個在秘密崇拜和掩蓋文化中運作的政府，他們認為不便，而傲慢地拒絕議會和公眾的審查。」





這6項建議包括立法要求對部長的任命進行公告，以及建立一個公共網站來詳細介紹部長的任命。



