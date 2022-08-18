你認為莫理遜是否要為秘密兼任部長事件而辭職呢？

莫理遜其實是於2020年3月至2021年5月期間秘密宣誓成為衞生、金融、內政、財政、能源及資源投資部部長，而且個秘密任命是在疫情開始後的 14 個月內進行的。莫理遜表示，在新冠疫情期間參與衞生及金融部的工作是一種必要保障措施。因為他相信在疫情初期，國民因病毒對社會結構和政府的穩定性都存在嚴重擔憂。他又認為，如果一位部長因感染病毒而不能夠工作，並需要有應急措施來確保政府可以作出應有的決定。





他又表示，其他部長不知道他的任命亦證明了實際上他並無干預這些部門的任何工作。不過，其實在去年 12 月， 莫理遜是親自阻止了一項天然氣勘探建議。而他宣誓兼任其他五個部長職位，在一般情況下通常會由總督在公開宣誓儀式進行上宣誓就職。但莫理遜卻使用總督赫利的行政指令進行宣誓，而總督赫利亦是按照當時總理的建議行事的。不尋常的是，按照這種方法進行的任命並不會在官方憲報上公布。





總督赫利的一位發言人表示，他們遵循了「正常程序」，而有關任命亦符合澳洲憲法。澳洲首席法律顧問現時亦正為有關任命準備一些法律建議，並會於下周一遞交予總理艾巴尼斯。





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在這集【大眾論壇】我們想問問大家：『你認為現時世界上政客的誠信度有幾高，你又覺得莫理遜是否要為今次事件而辭職和離開國會呢？』





鄺美玲和梁焱剛亦邀請了陶建文律師在今集【大眾論壇】中，看看莫理遜事件是否違法了一些法律的問題。



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