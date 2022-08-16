莫理遜發長文向公眾道歉 前內政部長促他離開國會

前總理莫理遜（Scott Morrison）被揭發在新冠疫情大流行期間，秘密擔任至少五個部長職務。現任總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）指責莫理遜「以欺騙的方式來管理政府」。





前內政部長凱倫安德路絲（Karen Andrews）表示，她「不知道」莫理遜曾經宣誓進入她的工作範圍，呼籲莫理遜辭去開國會議員一職。





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老實說，我覺得澳洲人民被出賣了！ 前內政部長安德路絲向天空新聞說

她亦表示「這對民主沒有幫助，非常擔心這對未來的影響。」





而她接受news.com.au訪問時更說：「我打算要求他（莫理遜）辭職並離開國會。」



前總理莫理遜下午離開寓所。 Credit: Pool.

莫理遜發長文致歉並就事件解畫

莫理遜週二下午在社交媒體Facebook上發表了一篇長文，文中他向同僚道歉，早前兩黨聯盟政府內的幾位前部長均聲稱，他們對這些任命亳不知情。





莫理遜又指「已經努力地闡述了作為總理，在一個極不尋常的時期，所做決定的背景和理由」。





他強調這樣做是「出於善意，試圖履行作為總理的職責」，而這些責任是超壞了政府或議會任何其他成員的責任。





他對自己的行為令任何同事的感到被冒犯，深表歉意。





莫理遜解釋，這樣做是由於新冠疫情大流行為政府運作帶來風險，因此他的秘密行動是「有必要的」。



莫理遜星期二早上接受2GB電台訪問時確認，他曾宣誓擔任衛生、財政和資源部部長，但就不記得還擔任過其他職務。





他在聲明中表示，連財政部和內政部後來都成為由他有份監督，承認「事後看來這些安排是不必要的」。

