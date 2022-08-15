【重大消息！】莫理遜被揭在任時秘密同任部長職務 利用權力推翻決定

總理艾巴尼斯正就有關前總理莫理遜的秘密就任尋求法律建議，有報道指莫理遜在擔任領導人期間，秘密同時擔任至少3個部長職務。





據《澳大利亞人報》報道，莫理遜在新冠疫情開始時， 除執行總理及內閣部的職務外，秘密地獲任命金融部長和衛生部長的職務。





前副總理載斯（Barnaby Joyce）亦證實，莫理遜被秘密授予資源部長的權力，並利用權力扼殺了一個具有爭議性的天然氣項目，否決了其內閣中的一位部長。



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經行政手段獲任命 沒有宣誓

澳洲總督克利(David Hurley)的發言人周一（8月15日）下午證實，莫理遜在擔任總理期間被任命額外的部長職務，使用的是行政手段，而不是宣誓儀式。





這位發言人在給SBS新聞的一份聲明中說：「總督按照正常程序並根據當時政府的建議，任命前總理莫理遜管理總理和內閣部以外的其他部門。」





「這些任命符合《憲法》第64條的規定。」





「部長被任命管理其職責範圍以外的部門的情況並不罕見。」



總理艾巴尼斯在周一於墨爾本發表講話時，將有關任命報道的描述為「非同尋常且史無前例」。





艾巴尼斯說：「莫理遜正在管理一個影子政府。如果這發生在一個非民主國家，我們會嘲笑這種獨裁活動。」





「我們在這個國家確實有一個非總統制的政府制度，但我們從莫理遜那裡看到的是權力集中並凌駕於部長級決定之上，而且都是秘密進行的。」





艾巴尼斯表示，他將在返回坎培拉時聽取總理和內閣部的簡報。





他說，他尚未收到律政部長首席法律顧問（Solicitor-General）有關事件是否違反法律的建議。





「我會等待建議，因為我的政府將以有序和透明的方式運作。」





「這是一團亂麻，需要清理乾淨，澳洲人民應該得到比這種蔑視民主進程和西敏制體系政府更好的待遇。」



避免選舉失利 利用權力否決天然氣提案

秘密就任事件在《瘟疫》一書中被揭露，此書由本森（Simon Benson）和錢伯斯（Geoff Chambers）所撰寫，涵蓋有關莫理遜總理職位的內容。





《澳大利亞人報》於周六發表該書的摘錄，聲稱莫理遜在新冠大流行初期同時就任金融部長和衛生部長，原因是擔心《生物安全法》的實施，會讓前衛生部長亨特（Greg Hunt）控制國家。





前副總理載斯向News.com.au表示，莫理遜在任職總理期間，還秘密就任資源部長，並利用他的權力否決了前資源部長皮特（Keith Pitt ），取消了一項有爭議性的天然氣項目。





有關PEP-11 提案建議在在距離新州海岸 50 公里處鑽探天然氣，而該提案極有可能成政治危機，因為它或會影響當時正在被關注氣候的藍綠色獨立人士所爭奪的一些邊緣議席，將會花落誰家。





莫理遜於 2021 年 12 月宣佈將取消該項目。





當時他在新州中央海岸的Terrigal對記者說：「經過仔細考慮，政府已通過我自己的決定，正式踏出第一步，拒絕一個石油出口許可證的申請，即 PEP-11。」



內閣同事被蒙在鼓裏

當被問及前資源部長皮特是否支持這一決定時，莫理遜回答說：「這是政府的決定，我決定以總理的身份做出決定，我有權這樣做。」





前副總理載斯說，前資源部長皮特是直至總理否決了他，才知道莫理遜已秘密宣誓。





載斯向七號網絡表示：「我發現了這件事，但我不同意。」





「我們沒有總統制政府，我們有的是內閣制政府。如果你不喜歡某個內閣部長正在做的工作，那麼你可以和他們談談。」





「另一個人（部長），正如我常說的，他們了解自己負責的事宜，你必需讓他們負責管理它。」



前副總理載斯證實，莫理遜被秘密授予資源部長的權力，並利用權力扼殺了一個具有爭議性的天然氣項目。 Source: AAP 國家黨領袖利特爾波特（David Littleproud）表示， 他亦對這個不尋常的部長任命安排並不知情。





利特爾波特告訴澳洲廣播公司：「就我而言，這很普通。」





「 如果你想擁有一個你需要信任的政府，你就必需互相信任。」





NDIS 部長索頓（Bill Shorten） 認為莫理遜秘密就任的行為對其內閣部長造成陰影。





索頓告訴澳洲廣播公司：「莫理遜有某種救世主彌賽亞情結，或者他只是認為自己是澳洲版的坎耶( Kanye)，但這實際上是一件嚴肅的問題。」





SBS新聞已聯繫莫理遜尋求回應。

