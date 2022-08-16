艾巴尼斯揭露莫理遜曾兼任 5 部長職位

要點： 莫理遜在任期間 14 個月內獲授權管治 5 個部門

它們是衛生部、金融部、資源部、內政部和財政部

前內政部長安德露絲表示對此全不知情

艾巴尼斯正尋求法律意見，看看莫理遜這安排是否合法

根據現任總理艾巴尼斯表示，這 5 個職位分別是：





衛生部長 (2020 年 3 月 14 日)、





金融部長 (2020 年 3 月 30 日)、





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工業、科學、能源及資源部長 (2021 年 4 月 15 日)





內政部長 (2021 年 5 月 6 日) 和





財政部長 (2021 年 5 月 6 日)



總理艾巴尼斯 2022 年 8 月 16 日在坎培拉會見記者。 Source: AAP / MICK TSIKAS 艾巴尼斯表示，莫理遜這個的做法之前從未發生過，它打破了政府的規範、破壞了民主。





艾巴尼斯還認為，莫理遜可能到上次聯邦大選敗選之前，仍手握這些職權，因為以他所知，這些職位的安排並沒有結束日期。





之前，媒體已廣泛報道了莫理遜秘密地獲委任衛生、金融和資源部長這 3 個職位。當電台主持人今早向莫理遜查詢他是否還擁有其他職位時，他說自己記不起來。





內政部長和財政部長是最新被揭露的消息。





艾巴尼斯指莫理遜政府把莫理遜獲委任這麼多職位的消息封鎖不讓人知，簡直是不可思議。他表示正尋求法律意見，看看莫理遜這些職位安排是否合法。





莫理遜今早接受 2GB 電台訪問時表示，他這樣做是為了在新冠大流行期間有多一重保障，因為這是一個非常時期。



前內政部長安德露絲表示對莫理遜的授權安排全不知情。 Source: AAP / AAPIMAGE/ TREVOR COLLENS



前聯邦內政部長安德路絲 (Karen Andrews) 促請莫理遜辭去國會議員的職務。她表示，當關於莫理遜這些新聞在過去 24 小時鬧得沸沸揚揚時，她本人曾經想過，究竟莫理遜有沒有授權內政部的職位。她說她對此事一概不知，並指莫理遜現在是時候向國會辭職，他的做法不可接受。





詳情請收聽溫楚良和宋慶勤這節時事報道。



