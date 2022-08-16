默認曾獨攬四部長職務 莫理遜：非常時期用非常手段

莫理遜昨日（8月15日）被揭在任職總理期間，曾秘密兼任衛生部長、金融部長和資源部長的職務，並曾運用權力，在一個具爭議性的天然氣項目上推翻一位內閣部長的決定。





他今日（8月16日）接受2GB電台訪問時首度回應，間接承認事件：「我們（當時）在處理非同尋常的狀況，因此......我們不得不採取非同尋常的措施來確保安全。」





「金融和衛生的職權沒有被（我）用過。它們只是安全起見，是多餘出來的。」





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除了上述三個職位，今晨再有一份莫理遜和總督克利（David Hurley）在2021年6月28日簽名的行政命令文件顯示，莫理遜獲得社會服務部長職務。





莫理遜對此沒有異議，但表示「記不起」做過社會服務部長。



總督發言人昨日表示，總督當時按照正常程序及政府建議，任命莫理遜管理那些部門。「部長被任命管理其職責範圍以外的部門的情況並不罕見。」





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）今晨已收到總理及內閣部有關莫理遜這樣做是否違反憲法的初步簡報和法律建議。





他沒有直接回答是否支持總督做法，但表示總督當時是聽取聯邦政府的建議，而莫理遜作出秘密宣誓。「是莫理遜作出這非同尋常和前所未有的舉動。」





「我認為這件事應該歸咎於前政府，不只是總理，顯然其他部長都知道發生這件事，但他們選擇不公開。」





他批評莫理遜故意破壞澳洲政治系統中的制衡。





莫理遜並沒出席國會第一周的會議，而是在日本參加活動。SBS記者昨日前往其Cook選區辦公室亦未見到其本人。





為何總理能獨攬大權？

雪梨大學的憲法教授Anne Twomey為SBS撰文評論事件。





她指，只有總督有權任命部長，目前未知莫理遜的四個部長職務是否都曾向總督宣誓就任。





有消息稱，律政部長為莫理遜找到方法繞開總督，以行政命令方式獲得部長職權，而衛生部長知悉並支持此舉，但金融部長和資源部長則被蒙在鼓裡。





也有消息指，政府向法庭呈交文件顯示莫理遜在2021年4月15日宣誓出任資源部長。



部長能分享權力嗎？

由於部長的頭銜和職務經常改變，所以法律僅授予「部長」權力而無具體闡明是甚麼部長。





《法律解釋條例》（Acts Interpretation Act） 第19條 表示，誰任甚麼部長要看相關的「行政安排命令」。該命令規定具體部門的職權及其部長職責範圍內的事項和立法工作。





因此，總理唯一可以獲得這些職權的方法，就是他被任命或署理這些部長。





法律上，內閣可以集體制定政策、集體行使某部長權力，但總理個人無權指示其他部長如何行使其部長權力。



總督克利（右）證實曾任命莫理遜（左）其他部長職位，但未公佈更多詳情。 Source: AAP

總理可以獲得部長權力嗎？

部長在生病、放假或海外出差時，一定會有另一名部長署理其職位。這已在《法律解釋條例》第19條第4款闡明，該條款指一名部長可以在原部長無法履職時署理其職務。





但以上兩個條款都無法解釋，為何莫理遜可以在原部長能夠履職及毫不知情下獲取其職務。



透明度

總督發言人僅證實曾為莫理遜兼任其他部長監誓，但無講明監誓了哪些部長職位。發言人亦指，是否將部長職位變更公之於眾，是政府自行決定。





不過，這些變更應該通知國會並公告選民，這就是行政安排命令和聯邦立法登記冊存在的原因。向公眾、內閣甚至原部長本人隱瞞是極不妥當、毫不尊重的做法。



