SBS廣東話節目

【身攬多職惹禍】莫理遜勢遭工黨提譴責動議

SBS廣東話節目

莫理遜因在任職總理期間一身包攬多職而被轟，但他誓言不會因此辭去國會議員職務。

莫理遜因在任職總理期間一身包攬多職而被轟，但他誓言不會因此辭去國會議員職務。 Source: SBS

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 28 November 2022 at 6:27am
Presented by Elsa Tsang
Source: SBS

前總理莫理遜因為在任期間秘密任命自己同時擔任五個部長職位, 很大可能要面對國會的譴責動議，工黨內閣今天（11月28日）開會討論調查該事件的貝爾報告，決定是否提出譴責及實施報告的六項建議，提高政府的問責與透明度。

Published 28 November 2022 at 6:27am
Presented by Elsa Tsang
Source: SBS

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。


分享

Latest podcast episodes

Christmas shopping

聖誕銷情正式啓動 市面未見購物人潮

rent

澳洲租屋市場緊張 竟有租客主動提高租金？

Celebrations after Socceroos striker Mitch Duke scores the team's winning goal.jpg

【世界盃特輯】澳洲擊敗突尼斯 出綫機會有多少？

Labrador dog looks interested at food on barbecue.

【樂極生悲】燒烤聚餐危機重重