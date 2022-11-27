【身攬多職惹禍】莫理遜勢遭工黨提譴責動議

SBS廣東話節目其他收聽方法 【身攬多職惹禍】莫理遜勢遭工黨提譴責動議Play04:23SBS廣東話節目其他收聽方法 莫理遜因在任職總理期間一身包攬多職而被轟，但他誓言不會因此辭去國會議員職務。 Source: SBS下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.07MB)Published 28 November 2022 at 6:27amPresented by Elsa TsangSource: SBS 前總理莫理遜因為在任期間秘密任命自己同時擔任五個部長職位, 很大可能要面對國會的譴責動議，工黨內閣今天（11月28日）開會討論調查該事件的貝爾報告，決定是否提出譴責及實施報告的六項建議，提高政府的問責與透明度。Published 28 November 2022 at 6:27amPresented by Elsa TsangSource: SBS瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes聖誕銷情正式啓動 市面未見購物人潮澳洲租屋市場緊張 竟有租客主動提高租金？【世界盃特輯】澳洲擊敗突尼斯 出綫機會有多少？【樂極生悲】燒烤聚餐危機重重