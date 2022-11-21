【曾坐習近平旁邊】香港特首李家超完成首次外訪確診新冠

李家超是在昨晚乘坐飛機，從泰國曼谷返抵香港後，所進行的新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。





他目前正按香港衞生防護中心的指引隔離，期間他會在家工作，按需要以視像出席會議。





香港特首辦今早9時發新聞稿公佈李家超確診的消息。





Advertisement

特首辦發言人表示，李家超訪問曼谷4天期間的快速抗原測試結果均為陰性。至於陪同李家超出訪泰國的其他特首辦職員，他們的核酸檢測結果都是陰性，當局正評估會否將他們列作密切接觸者，在完成評估前，他們同樣暫時在家工作。





今次是李家超上任特首以來的首次外訪，他在泰國出席亞太經合組織會議期間，正正坐在中國國家主席習近平旁邊，他其後亦有與同行的中國外長王毅握手。



香港特首李家超（右）出席亞太經合會議期間，曾與中國外長王毅（左）握手。 Credit: Athit Perawongmetha/AP 李家超在今次訪問期間亦先後與泰國總理巴育，以及新加坡總理李顯龍會面。





他在最後一日行程曾到訪兩間企業，介紹香港特區政府招商的最新政策和措施，鼓勵不同泰國企業到香港港發展，以及加大投資和貿易。

