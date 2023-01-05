【人口大轉移】十年內墨爾本跑贏雪梨？

隨著疫情退卻，疫症大流行引發的城市人口急劇外流逐漸回復正常，墨爾本的人口將以平均每周近二千人的速度增長，預算在十年內超過雪梨成為澳洲人口最多的城市。





相比之下，預計到2032年將有超過3 萬人離開雪梨，幾乎是預計離開墨爾本的三倍，而海外移民也比較青睞這座維州首府，使墨爾本人口有望從去年 6月約 500 萬激增至 2031年年中的 600萬，在十年內可達 610 萬人口。





分析發現，新州經歷了州與州之間移民的淨流出，在2021 年底的疫情封鎖措施更是創歷史新高令近高達4 萬人離開新州前往其他州。居民外流加上國際移民減少，意味著雪梨人口將會減少，預計到 2032 年大雪梨地區將有 606 萬人口，根據這個預測雪梨將失去最大城市的地位。儘管如此，新州在未來十年內仍將是全國人口最多的州，預計新州人口將在十年內增至 910 萬。



海外移民比較青睞這座維州首府，使墨爾本有望在十年內達 610 萬人口，超過雪梨成為澳洲人口最多的城市。

同時，當局表示嚴重的技能和勞動力短缺阻礙了新州的企業和經濟從疫情打擊後復蘇。當局正以多種方式解決勞動力短缺問題，包括讓父母更容易在願意的情況下做更多的工作，培訓更多澳洲人解決十年來一直存在的技能短缺問題，以及改進移民計劃等等。當局認為健康和不斷增長的人口對於創造更強大和繁榮的經濟非常重要，疫情更加凸顯了健康的勞動力對全國的經濟繁榮的重要性。



布里斯本 Credit: Unsplash 該統計報告還顯示，墨爾本可能對已經居住在澳洲的人沒有那麼大的吸引力，因為預計未來十年該市人口增長的大部分將來自海外移民。而自疫情大流行以來，布里斯本卻經歷巨變，大量國內移民湧入該城市，選擇在布里斯本定居。

