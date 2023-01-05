Twitter澳洲癱瘓全日：用戶劍指馬斯克猛烈抨擊

要點： Twitter 在澳洲無法正常運行或運行速度極慢。

一個故障偵察網站表示，Twitter 於澳洲東部夏令時間周三早上約 6 點 30 分開始出現長時間的服務中斷。

現時大約有 580 萬澳洲人為 Twitter 的活躍用戶。

Twitter 網站從周三 (1 月 4 日) 開始出現故障或速度極慢，用戶在其他社交媒體平台上發帖表達他們對服務受阻的不滿。





網站 Downdetector 是通過搜集不同資料，包括用戶報告在內，來偵查其他網站是否出現服務故障。該網站表示，Twitter 於澳洲東部夏令時間早上約 6 點 30 分開始出現長時間的服務中斷，及至晚上約 11 時才陸續恢復正常。





這是數周內的第二次服務中斷。



一位用戶寫道：「Twitter 網站速度很慢，甚至無法載入。每月收取 13 澳元的費用，馬斯克卻無法維持網站正常運作。」





他所指的是 Twitter「古怪」富豪老闆馬斯克 (Elon Musk) 給已驗證賬戶開設的付費服務計劃。





另一位用戶 Prodos Marinakis 嘗試了更改他的虛擬私人網絡 (VPN) 設定來解決問題，但徒勞無功。





「我在澳洲正使用筆記型電腦，剛剛嘗試使用美國 VPN。不幸的是，我沒有成功。」





澳洲每月約有 580 萬活躍的 Twitter 用戶。



服務故障是在馬斯克以 440 億美元 (650 億澳元) 收購 Twitter 兩個月後發生，而 Twitter 這兩個月來 一直以混亂和爭議見稱 。





在成功收購 Twitter 後，馬斯克向員工發電郵並命令他們要「長時間高強度地工作」或接受遣散。馬斯克後來解散了整個董事局並解僱了多個團隊。





他還將 Twitter 驗證服務作賺錢工具、在 Twitter 總部安裝床位，並恢復了之前被封鎖的爭議性人物的帳戶，包括特朗普 (Donald Trump)、彼得森 (Jordan Peterson)、霍普金斯 (Katie Hopkins) 和泰特 (Andrew Tate) 。





數百名的 Twitter 員工在 11 月離開了這個社交媒體巨頭，其中包括負責修復錯誤和防止服務中斷的工程師。



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