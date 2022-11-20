Twitter帳戶重啟 特朗普指看不到理由使用

本文重點 馬斯克恢復了美國前總統特朗普(Donald Trump)的推特賬戶。

去年美國國會大廈襲擊事件後，特朗普的賬戶被暫停。

馬斯克已通過在推特發起民意調查將事情表決。

馬斯克恢復了美國前總統特朗普的推特賬戶，特朗普的推特賬戶，可能正在迅速增加追蹤者，但這位美國前總統至今為止，對重返推特的興趣不大。





推特的新主人進行了一項民意調查，在詢問用戶的想法後，他在周日早上的一條發文中指， 「人們已經發言了，特朗普將會重返」（The people have spoken. Trump will be reinstated）。





特朗普的推特帳戶，在去年其支持者襲擊美國國會大廈後被暫停，馬斯克在5月份曾表示，他將撤銷推特對特朗普的禁令。





Advertisement

推特當時聲稱，特朗普可能會在國會大廈被衝擊後煽動暴力，特朗普的帳戶被暫停22個月後，馬斯克宣布撤銷禁令，宣布不久，特朗普的推特帳戶重新出現在平台上。





特朗普推特賬戶上的最新發文是在2021年1月發布。





馬斯克在推特上寫道「Vox Populi，Vox Dei」，這是拉丁語，大致意思是「人民的聲音就是上帝的聲音」。





目前尚不清楚恢復帳戶，是否會讓特朗普再次活躍在推特上。



早前特朗普在參加一活動時，被問到是否計劃重返推特時，他回應「我看不到（重回Twitter的）理由。」，他會繼續使用自己的社交媒體網站Truth Social，指該平台有更好的用戶參與度，表現得非常好。





推特暫停特朗普的帳戶前，他的帳號有近8900萬名追蹤者，周日帳號重啟時，追蹤者數目還不到100萬，但在一個小時內，已經恢復超過60萬。



特朗普已經開始爭取在2024年重新入主白宮，他讚揚馬斯克，並表示一直很欣賞他。





馬斯克曾表示，在召集由「觀點廣泛」的人組成的審核委員會前，並不會恢復帳戶。





他還表示，除非有「明確的程序」，否則推特不會恢復任何被禁用戶的帳戶。





但沒有關於該程序或審核委員會的新訊息。





但馬斯克在今個星期恢復喜劇演員Kathy Griffin的帳戶，她因將個人資料名稱更改為「馬斯克」，被指沒有表明是一個模仿帳戶，而違反新規則，而被停用帳戶。



廣告商已經就馬斯克對推特的大刀闊斧改革感到不安。





馬斯克將員工數目減半，並大規模織縮減公司的信用和安全團隊，該團隊負責防止錯誤信息和有害內容的傳播。





一些大公司已經停止在推特上投放廣告，因為他們先觀察推特如何處理仇恨言論。

