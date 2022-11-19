馬斯克在Twitter發起投票 是否恢復特朗普帳戶

重點 投票於周五較晚時間開始，開放24 小時。

初步結果顯示大約60%的人投了贊成票。

特朗普的賬戶在去年其支持者襲擊美國國會大廈後被暫停。

馬斯克 (Elon Musk) 發起一項推特民意調查，要求有追蹤他的推特用戶，投票決定是否恢復美國前總統特朗普(Donald Trump)在該推特上的賬戶。





初步結果顯示，大約60%的人投了贊成票。





馬斯克在推特上寫道「Vox Populi，Vox Dei」，這是拉丁語，大致意思是「人民的聲音就是上帝的聲音」。





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投票於周五較晚時候開始，將開放24 小時。





推特的新主人馬斯克在5月份表示，他將撤銷推特對特朗普的禁令，特朗普的賬戶在去年其支持者襲擊美國國會大廈後被暫停。





馬斯克早些時候表示，尚未做出恢復特朗普賬戶的決定，一些被禁止或暫停的有爭議的賬戶，已被推特恢復，包括諷刺網站《巴比倫蜜蜂》（Babylon Bee）和喜劇演員Kathy Griffin的帳戶。



馬斯克決定向推特用戶徵求誰人應該在平台上，是公司大規模重組的一部分，重組亦包括大規模裁員。





在周五發給沒被裁走的員工的備忘錄中，馬斯克要求那些編寫軟件代碼的人，在下午早些時候到舊金山 的推特總部10樓報到。





這位億萬富翁在之後的電子郵件中表示「如果可以的話，我很感激你能飛到舊金山親自出席」，並補充他將在辦公室工作到午夜，並在周六早上離開。





他要求員工將在過去六個月中，軟件代碼「取得」的成果通過電子郵件發送給他，並要附有10個最重要代碼的屏幕截圖。





他又指「將會有簡短的技術對談，讓我更好地了解推特的技術。」





馬斯克在過去的周四對剩餘員工發出最後通牃，要求他們「長時間高強度工作」，36小時內表達同意者才能留下，估計導致數百名員工決定離開公司。





大批員工的離去，加劇了馬斯克成為推特新主人的首三週的變化和混亂。





他解僱了高層管理人員，包括前行政總裁Parag Agarwal 和負責安全和隱私的高級官員，並受到監管機構的注意。





一位白宮官員也發表看法，指推特應該告訴美國人，公司如何保護他們的數據。





科技網站Platformer 周五報導稱，公司最高廣告銷售主管 Robin Wheeler已被解僱。





據兩位消息人士透露，推特周四向員工表示，已暫時關閉所有辦公室，預計到周一才會重啟。





另一位消息人士稱，推特在薩克拉門托市(Sacramento)附近的三個主要美國數據中心，公司計劃關閉其中一個，以節省成本。





在本月給推特員工的第一封電子郵件中，馬斯克警告，推特可能無法「挺過即將到來的經濟衰退」。





在這些變化中，美國三大評級機構之一穆迪撤銷了對推特的B1信用評級，稱其沒有足夠的信息來維持該評級。



