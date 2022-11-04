馬斯克收購Twitter後 或流失逾百萬用戶

數據公司Bot Sentinel 通過每日分析超過310萬個推特帳戶，來跟踪Twitter上不真實的行為。





Bot Sentinel相信，在10月27日至11月1日期間，大約有877,000個帳戶被停用，另有497,000 個帳戶被暫停，是比平常數字多逾兩倍。





Bot Sentinel 的創始人Christopher Bouzy表示「我們觀察到越來越多的人停用他們的賬戶，以及暫停推特賬戶。」





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據數據公司指，推特目前擁有約2.37億個「可獲利的每日活躍用戶」。





從10月27日到11月1日，Bot Sentinel發現他們監察的11,535個賬戶已被停用，即有人主動將帳戶停用。另有6,824人被暫停帳戶，這是因為推特主動刪除因不活躍、不真實或違反網站規則的帳戶。這些帳戶佔他們監察的用戶中約0.59%。





在馬斯克收購推特前一周，只有5,958個賬戶被停用或暫停，估計在收購完成後的幾天內，推特失去的賬戶增加208%。





Christopher Bouzy和Bot Sentinel在分析他們監察的用戶中，查看有多少用戶被暫停或停用帳戶，然後將有關比例應用於在推特用戶總數後，得出有關數字。





Christopher Bouzy指，有用戶不滿馬斯克的收購，這可解釋為什麼許多人可能已經永久退出推特。





他說「我們認為，用戶不滿馬斯克收購推特，因此以停用帳戶來抗議表達不滿。」





他還表示，認為許多帳戶被暫停的部分原因，是這些帳戶試圖測試在推特被收購後，哪些仇恨言論內容仍然被容許。





「我們還認為，帳戶暫停增加，是由於推特對故意違反規則的帳戶採取行動，用戶看看他們是否可以突破言論自由的限制。」



Christopher Bouzy指，目前尚不清楚被推特暫停帳戶的人當中，有多少被認為是不真實的帳戶（即機器人），而不是違反平台有關言論的規則。





安全公司 VPNOverview 發現，在過去一周，從10 月24日到10月31日，在全球範圍內，「如何刪除推特」的搜索量激增 500%。





Christopher Bouzy表示，用戶的大量流失，對平台來說並不是好事，平台最終可能會被越來越少人使用。





「我相信，如果用戶繼續大量停用他們的賬戶，這將成為平台的一個重大問題。」





馬斯克在周二（11月1日）表示，將會收取每月收取 12澳元（8美元）的費用來驗證用戶的賬戶。馬斯克稱該計劃將顛覆該平台的「當前的領主和農民系統」，並為公司創造新的收入來源。





但已有多名名人用戶對其新計劃表示不滿，並有用戶表明，如果推特向他們收費，他們將直接離開。



