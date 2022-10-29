馬斯克完成收購Twitter 即炒高層及預告放寬言論

經過一輪法律戰和數月的不確定性之後，馬斯克終於完成收購社交媒體推特。





這宗價值440億美元的交易完成後，推特的股票於當地星期五在紐約證交所停止買賣，普通投資者將無法再購買其股票。





自稱擁護「絕對言論自由」的馬斯克隨後發出帖文，聲稱象徵推特的「小鳥已獲自由」。他表示，推特將組建一個擁有廣泛不同觀點成員的內容審核委員會，而在該委員會開會之前，推特暫時不會有重大的改變或帳戶恢復。





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美國多名右翼人士紛紛貼文，有人指相信在馬斯克領導下，推特的帖文內容審查政策將會放鬆。



而在收購後，有消息指推特多名職員被免職，包括三名原高層，行政總裁Parag Agrawal、財務總監Ned Segal和法律部門的首席負責人Vijaya Gadde。馬斯克指這三個人在推特虛假賬戶的問題上欺騙他和投資者。





亦有傳媒報道，整個數據工程師團隊都被解僱，馬斯克亦轉帖稱團隊負責人「來了」，間接證實事件。





據報馬斯克計劃削減多達七成半的人手，即5,500名員工。而他可能會親自出任行政總裁。





這位Tesla電動車老闆曾暗示，可能會對於2021年初遭推特封殺的前總統特朗普解禁。特朗普昨日（10月28日）在自己的社交網站Truth Social表示，推特落到了「好人的手中」。



馬斯克另一個關注點是虛假賬戶，他曾因此要求交易告吹。但目前未知他會如何處理所謂「機器人」帳戶。





另一個挑戰是推特增長緩慢的財務狀況，甚至在今年第二季度錄得淨收入減少。馬斯克在4月時提出增加收入的措施，包括提供收費訂閱、將熱門帖文的傳播貨幣化，或者付款給內容創建者。





美國的非營利傳媒監管團體Media Matters for America表示，大品牌要發揮影響限制馬斯克把推特變成極端言論的散播平台。





「考慮到廣告舉報佔推特收入的九成，這是明顯的力量，可以在馬斯克拒絕保護用戶免受騷擾、辱罵和假消息時對其問責。」

