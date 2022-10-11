馬斯克稱成立「台灣特區」能化解中台爭端 被批「白痴」

電動車公司 Tesla 的行政總裁馬斯克（Elon Musk）在剛過去周末發表關於中台爭端及烏克蘭戰爭的評論，在社交平台推特（Twitter）上觸發新一輪激烈辯論，又令政界人士感到不滿，更觸發身處澳洲的社區領袖狠批有關言論既不恰當亦「令他自己蒙羞」。





被視為世界首富的馬斯克，星期六向《金融時報》表示，容許中國對台灣有一定程度的控制權，將有助解決兩岸爭端。





他說：「我的建議是...... 考慮對台灣設立一個相對具吸引力的特別行政區，（雖然）這可能不會令所有人都滿意。事實上我認為，有可能，他們可以制定一個較香港更寬鬆的安排。」





Advertisement

澳洲坎培拉台灣同鄉會（Taiwanese Assoc of Canberra）會長陳奕村（Yi-Tsun Chen）表示，馬克斯的言論令他感覺對方是一個「白痴」。陳奕村指，馬斯克未能理解台灣已與中國分開並發展起來，且已有其自身獨特的文化。





他在接受 SBS 新聞 訪問時說：「當我們在談及某個國家的解決方案時，我們總是需要確保這解決方案在文化上是合適的，甚至是在經濟上亦是合適的。台灣與中國之間的文化，與過去相比已經變得非常不同了。」





陳奕村指，很多台灣人都不認為中台爭端是一個區域性糾紛，而是一件影響國際安全的事宜。所以他們歡迎台灣社區以外的人士，「恰當地」提出可行的解決方案。



一些非台灣人善意地提出的解決方案，如果在經濟上、文化上及外交上合適的話，將得到（台灣）當地人的極大認可。 澳洲坎培拉台灣同鄉會會長陳奕村

他補充，很多人「不會（對馬斯克的建議）感到滿意」。



台灣駐美國代表蕭美琴（Hsiao Bi-khim）星期六已迅速回應馬斯克的言論，強調「自由民主是不可出售的」。





她在推特上說：「台灣出售很多商品，但我們的自由和民主是非賣品。」





「任何關於我們長久未來的建議，都必須以和平的方式、在不受脅逼，以及尊重台灣人民的民主意願的情況下制定。」



但與此同時，中國駐美大使秦剛（Qin Gang）則在推文中，感謝馬斯克「關於台灣特區的提議」。他亦重申，北京對「和平統一（台灣）以及『一國兩制』的呼籲。」



關於烏克蘭戰爭的「荒謬」言論

數小時後，馬斯克亦在推特上談及烏克蘭戰爭，當中似乎將戰事類比為雙方的仇恨及犯罪行為。





他引用了他聲稱是俄羅斯的一句諺語，當中談及一名「貧窮的村民」被賦予了一個願望。當這個村民在城堡、大船或黃金之間作出抉擇時，他比告知自己的鄰居亦會得到兩樣同樣的東西。對此，他回答說：「如果是這樣的話，那請把我的一隻眼睛挖出來。」





馬斯克評論指：「以眼還眼，令所有人都失明。因為這是永無止境的。」



推文發布的數小時前，一條連結俄羅斯及克里米亞的地區剛剛發生爆炸。





澳洲烏克蘭組織聯會聯席主席兼烏克蘭世界大會副主席羅曼尼（Stefan Romaniw）表示，「以眼還眼」的類比實在「荒謬」。





他表示，一些人不清楚歷史背景而胡亂作出評價，只會「令他們自己蒙羞」。



我認為他應該為自己所說的話感到丁點的羞愧。因為他不了解情況。這不是在說，好吧，讓我們放棄（澳洲）塔州，因為塔州人不像我們那樣投票。事實是，這場戰爭有歷史（背景）。俄羅斯是侵略者。我們所有人都渴望和平，但我們必須停止向惡勢力低頭。 澳洲烏克蘭組織聯會聯席主席兼烏克蘭世界大會副主席羅曼尼

羅曼尼又指，懷疑其他人是否在認真對待馬斯克的言論。





他說：「人們認為，因為一些人很富有，所以他們就馬上在所有範疇中都是聰明過人。他在自己的（事業）範疇上是非常、非常聰明，但這並不令他成為一個我們需要聆聽的政治家或國際關係分析員。」



所以，我認為你應繼續做 Tesla。這是一個很好的意念，電動汽車。（你）是一個非常聰明的人。但當談及國際政治，則是缺乏（知識）的。 澳洲烏克蘭組織聯會聯席主席兼烏克蘭世界大會副主席羅曼尼



