馬斯克稱成立「台灣特區」能化解中台爭端 被批「白痴」

Tesla 及 SpaceX 行政總裁馬斯克再次就中國與台灣以及俄羅斯與烏克蘭之間的爭端發表意見，卻引來身在澳洲的台灣及烏克蘭社區人士的抨擊。

Elon Musk

Tesla 及 SpaceX 行政總裁馬斯克再次就中國與台灣以及俄羅斯與烏克蘭之間的爭端發表意見，卻引來身在澳洲的台灣及烏克蘭社區人士的抨擊。

電動車公司 Tesla 的行政總裁馬斯克（Elon Musk）在剛過去周末發表關於中台爭端及烏克蘭戰爭的評論，在社交平台推特（Twitter）上觸發新一輪激烈辯論，又令政界人士感到不滿，更觸發身處澳洲的社區領袖狠批有關言論既不恰當亦「令他自己蒙羞」。

被視為世界首富的馬斯克，星期六向《金融時報》表示，容許中國對台灣有一定程度的控制權，將有助解決兩岸爭端。

他說：「我的建議是...... 考慮對台灣設立一個相對具吸引力的特別行政區，（雖然）這可能不會令所有人都滿意。事實上我認為，有可能，他們可以制定一個較香港更寬鬆的安排。」

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澳洲坎培拉台灣同鄉會（Taiwanese Assoc of Canberra）會長陳奕村（Yi-Tsun Chen）表示，馬克斯的言論令他感覺對方是一個「白痴」。陳奕村指，馬斯克未能理解台灣已與中國分開並發展起來，且已有其自身獨特的文化。

他在接受
SBS 新聞
訪問時說：「當我們在談及某個國家的解決方案時，我們總是需要確保這解決方案在文化上是合適的，甚至是在經濟上亦是合適的。台灣與中國之間的文化，與過去相比已經變得非常不同了。」

陳奕村指，很多台灣人都不認為中台爭端是一個區域性糾紛，而是一件影響國際安全的事宜。所以他們歡迎台灣社區以外的人士，「恰當地」提出可行的解決方案。
一些非台灣人善意地提出的解決方案，如果在經濟上、文化上及外交上合適的話，將得到（台灣）當地人的極大認可。
澳洲坎培拉台灣同鄉會會長陳奕村
他補充，很多人「不會（對馬斯克的建議）感到滿意」。
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台灣駐美國代表蕭美琴（Hsiao Bi-khim）星期六已迅速回應馬斯克的言論，強調「自由民主是不可出售的」。

她在推特上說：「台灣出售很多商品，但我們的自由和民主是非賣品。」

「任何關於我們長久未來的建議，都必須以和平的方式、在不受脅逼，以及尊重台灣人民的民主意願的情況下制定。」
但與此同時，中國駐美大使秦剛（Qin Gang）則在推文中，感謝馬斯克「關於台灣特區的提議」。他亦重申，北京對「和平統一（台灣）以及『一國兩制』的呼籲。」

關於烏克蘭戰爭的「荒謬」言論

數小時後，馬斯克亦在推特上談及烏克蘭戰爭，當中似乎將戰事類比為雙方的仇恨及犯罪行為。

他引用了他聲稱是俄羅斯的一句諺語，當中談及一名「貧窮的村民」被賦予了一個願望。當這個村民在城堡、大船或黃金之間作出抉擇時，他比告知自己的鄰居亦會得到兩樣同樣的東西。對此，他回答說：「如果是這樣的話，那請把我的一隻眼睛挖出來。」

馬斯克評論指：「以眼還眼，令所有人都失明。因為這是永無止境的。」
推文發布的數小時前，一條連結俄羅斯及克里米亞的地區剛剛發生爆炸。

澳洲烏克蘭組織聯會聯席主席兼烏克蘭世界大會副主席羅曼尼（Stefan Romaniw）表示，「以眼還眼」的類比實在「荒謬」。

他表示，一些人不清楚歷史背景而胡亂作出評價，只會「令他們自己蒙羞」。
我認為他應該為自己所說的話感到丁點的羞愧。因為他不了解情況。這不是在說，好吧，讓我們放棄（澳洲）塔州，因為塔州人不像我們那樣投票。事實是，這場戰爭有歷史（背景）。俄羅斯是侵略者。我們所有人都渴望和平，但我們必須停止向惡勢力低頭。
澳洲烏克蘭組織聯會聯席主席兼烏克蘭世界大會副主席羅曼尼
羅曼尼又指，懷疑其他人是否在認真對待馬斯克的言論。

他說：「人們認為，因為一些人很富有，所以他們就馬上在所有範疇中都是聰明過人。他在自己的（事業）範疇上是非常、非常聰明，但這並不令他成為一個我們需要聆聽的政治家或國際關係分析員。」
所以，我認為你應繼續做 Tesla。這是一個很好的意念，電動汽車。（你）是一個非常聰明的人。但當談及國際政治，則是缺乏（知識）的。
澳洲烏克蘭組織聯會聯席主席兼烏克蘭世界大會副主席羅曼尼
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Published 11 October 2022 at 5:21pm
By Caroline Riches, Winmas Yu
Source: SBS