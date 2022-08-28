【台海局勢】美兩軍艦通過 佩洛西訪台首次

美國第7艦隊在社交網站帖文說，兩艘美國海軍巡洋艦





「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）及「安提坦號」（Antietam），在當地時間8月28日，根據國際法適用公海航行和飛越的自由，例行穿越台灣海峽水域。





「這些船隻通過台海的一條走廊，超出任何沿海國領海」，軍艦通過台灣海峽「表明美國對自由、開放印太地區的承諾」，「美軍在任何國際法允許的地區飛行、航行及行動。」



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路透社今日（8月28日）引述3名匿名美國官員透露，這兩艘美國巡洋艦，星期六通過台海國際水域，行動仍在持續進行。





報道指出，美軍軍艦通過台海的行動，通常在大約8至12小時完成，北京解放軍也會密切監控。





路透社也指出，這是美國眾議院議長佩洛西8月初訪問台灣引發台海情勢升溫以來，美軍船艦首次進行穿越台海的行動，被認為會令美中緊張關係加劇。





有分析指出，由於澳洲一向依賴美國的保衛，會跟隨美國的對華政策，美中關係緊張，也令澳中關係惡化。





佩洛西訪問台灣，引發解放軍總台灣附近進行更多演習。



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美國參議院商務及軍事委員會議員布萊克本（Marsha Blackburn）星期四抵達台灣，這是美國政要今個月第三次訪問台灣，並沒有理會北京要求停止訪問的壓力。





美國總統拜登（Joe Biden）的政府一直試圖阻止華盛頓和北京之間因訪問而激化的緊張局勢，以免升級為衝突，並重申此類國會訪問是例行公事。





美國與台灣沒有正式的外交關係，但有法律義務為台灣提供自衛手段。





北京從不排除使用武力控制台灣的可能。台灣就表示，中華人民共和國從未統治過該島，因此無權聲稱擁有該島，只有其 2300 萬人民才能決定他們的未來。

