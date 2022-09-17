【你認識幾多個？】十大富豪榜公布

他現時在全球排名中僅次於Tesla公司總裁馬斯克（Elon Musk）， 馬斯克目前仍然是世界上最富有的人，擁有超過 2600 億美元的淨資產。





至於零售業巨頭亞馬遜(Amazon)的董事長兼創始人貝索斯（Jeff Bezos）在今年的全球排名中被阿達尼擊敗，只能夠奪得第三位，淨資產為2222 億美元， 他在馬斯克(Elon Musk)還未崛起前曾經是世界上最富有的人。





而阿達尼則擁有高達約2238 億美元資產，澳洲人對阿達尼這個名字亦不會陌生，因為他的公司在北昆士蘭擁有 的Abbot Point 和 Carmichael 礦場發展項目，曾經在當地引起環保團體和社區的巨大爭議。





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上月，阿達尼亦成為首個打入彭博億萬富翁榜頭三名的亞洲人，當時，他在全球排名中是在奢侈品時尚連鎖集團 LVMH 聯合創始人阿爾諾（Bernard Arnault）之後。 在一個月內，他只僅次於馬斯克和貝索斯，將貝索斯推至第三名。





阿達尼在今年內的財富亦經已增加了超過 700 億元，是今年全球 10 位最富有的人士中唯一一位淨資產有所增加的人。他在 4 月成為億萬富翁，並在上個月超越微軟公司的蓋茨成為全球第四大富豪。自 2020 年 6 月以來，一些阿達尼旗下的公司股價已上漲超過 1,000%，反映投資者對該集團在印度總理莫迪（Narendra Modi）優先發展的基礎設施和可再生能源等項目上持樂觀態度。 他的旗艦公司 Adani Enterprises 的股價在 2022 年上漲了 115% 以上。





阿達尼在礦業、房地產和基礎設施都有涉獵，他也是印度最大機場的運營商。





貝索斯曾經排名榜首，但在 2019 年離婚後，其財富亦受到打擊。 他大部分的財富都與亞馬遜股票掛鉤。 據彭博社報道，自 1 月以來，貝索斯的淨資產暴跌至 1458 億美元，原因是科技股在近期市場拋售中受到重創所致。 亞馬遜股價今年以來跌幅超過百分之 25。





以下是 2022 年世界上最富有的頭十名人士的名單：



1.馬斯克（Elon Musk， 3940億美元）



南非出生的馬斯克是美國公民，他可能是人類歷史上最富有的人， 也是電動汽車製造商特斯拉（Tesla)和太空探索公司 SpaceX的創辦人。





2. 阿達尼及家族 （Gautum Adani and Family，2238.9億美元）



阿達尼是採礦公司Adani的擁有人，他亦做房地產和基礎設施生意和印度最大機場的運營商。





3.貝索斯（Jeff Bezos， 2222億美元）



零售業巨頭亞馬遜的董事長兼創始人



零售業巨頭亞馬遜(Amazon)的董事長兼創始人貝索斯 Source: AP / Reed Saxon 4.阿爾諾及家族（Bernard Arnault and Family，2074.7億美元）



阿爾諾是頂級奢侈品公司酩悅軒尼詩路易威登集團（LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton）的董事長和行政總裁並持有51%的股份。





5.蓋茨（Bill Gates， 1686.63億美元）



微軟的創始人和曾經的世界首富的蓋茨目前是世界上第五大富豪，個人淨資產略低於 1700 億美元。





6.巴菲特（Warren Buffett， 1441.8億美元）



有股神之稱，他是有史以來表現最佳的投資者之一。





7.比治（Larry Page， 1481.5億美元）



谷歌的聯合創辦人。





8.安巴尼（Mukesh Ambani, 1370億美元）



信實工業 （Reliance Industries） 的創辦人兼董事長， 安巴尼是一位印度商人，他經營的投資項目包括石化、石油和天然氣、電信和零售業。





9. 布林（ Sergey Brin， 1357 億美元）



1998 年，布林與比治共同創立了搜索引擎巨頭谷歌，現在是谷歌母公司 Alphabet 的董事會成員。





10.埃里森（Larry Ellison。 1347億美元）



Larry Ellison 是軟件巨頭甲骨文（Oracle）的聯合創始人，甲骨文提供了一套程序來幫助企業使用數據庫。



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