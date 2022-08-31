【台海局勢升級】台灣金門部隊首次開實彈槍 驅離無人機

台灣的金門防衛指揮部指出，在昨日當地時間下午大約4點，發現3架民用無人機，在金門3個地區出現，部隊發射信號彈示警，之後無人機向廈門飛離。
金門防衛指揮部說，到傍晚接近6點，再有一架無人機進入禁制水域上空，部隊再示警，由於無人機持續盤旋，於是，無人機也向廈門飛離。
今次是金門部隊首次向無人機開槍，也是「金門八二三砲戰」以來，金門部隊首次開槍防衛。
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台灣指近日中國大陸無人機，多次飛到金門等台灣外島，總統蔡英文表示，已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施。
北京外交部發言人趙立堅在例行記者會上，被問及近期網上流傳中國無人機飛到金門島拍照的視頻，他回應說：「我也看過相關的視頻，中國的無人機到中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事。」
美國國務院發言人在回應記者，有關台灣金門射擊無人機的提問時表示：「在過去幾週內，中方反應過度並進行挑釁，而美國和該地區其它國家則有節制且負責任。」
發言人重申，美國不打算使局勢升級或引發任何危機，當然也不打算改變長期以來的「一個中國」政策。
他又表示，美國也將充份履行在《台灣關係法》下的承諾，支持台灣的自衛。
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