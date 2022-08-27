【注意！】澳洲所有公司網址今年10 月可能變無用

這意味著所有擁有公司網址的商企將需要提升其網絡領域所使用的領域名稱，相信會令商企需要花費更多金錢做升級工作，但政府認為這一變化是必要且重要的。





本身是做商務旅遊業務的小生意老闆 Steve Hui 表示，他需要因此而保留 100 多個與他的小生意相關的網絡領域名。對於他來說，這個改動將令他需要付出昂貴的成本開支，購買新的 .au 網絡領域地址的。





Steve Hui 表示：『每個域名每年的續訂費用約為 20 元，有時甚至更貴，在有了這個新的 .au之後，也意味著我將被迫花更多的錢來保護我的網址。』





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Steve Hui 又說他並不喜歡這個變化，但卻別無選擇，只能順從。





Steve Hui 表示：『當你有一間公司時，你的網址是須有 .com或.com.au的領域名。而現在改用這個 .au的領域名，亦即是你必須購買這個新的領域名以保護你的業務。否則其他人可以購買了你的域名，然後假裝是你，然後就會出現一大堆的問題。』





他是少數希望保護其公司域名而採取行動的小生意人士之一。





小生意申訴專員比爾森（Bruce Billson ）說，沒有很多人意識到這個改變。





比爾森：『我們在市場上所獲得的資料顯示，根本沒有人知道有這回事。所以我們已經接觸了非政府的監管機構，並對他們表示，知道他們一直忙於與數碼服務提供商和平台溝通，但問題是實際上他們並非是要採取行動來註冊網絡領域名稱的人士，而是小生意和家庭企業的人士。』





維多斯（Ross Widdows） 是一位網絡專家。他說，域名變更其實會對企業有利。





維多斯說：『許多機構和民眾都喜歡在本地購物，而今次是首次在一個非常擁擠的互聯網市場上擁有一個非常短而清晰的 .au 網站領域地址，讓他們更易（找到澳洲的公司）。』





他說，一些商企可能不知道，他們的網站領域地址在外頭是有相當大的風險。





維多斯說：『網絡犯罪分子可能會使用它來觸發所謂「商業電子郵件外洩」的攻擊，就是犯罪分子基本上會嘗試使用電子郵件和使用商品及服務付款服務來騙取個別人士繳付款項。另一樣便是他們可能會購買網站來誹謗一些商企，又或者對你的公司作出不利的評語，而你的客戶是很難察覺這些攻擊的。最後你亦可能聽過一個叫做「佔用網絡」（Cyber Squatting）的術語，便是一些組織或個人有目的地購買這些網站，只是為了持有它們。』





由政府認可而非牟利、負責管理 .au 域名的管理員奧達（Rosemary Auda） 為改變域名的決定而辯護。





她說過去20 年澳洲在這方面並沒有作出改變，所以今次改變是可以帶來創新和機會。





奧達說：『我們主要透過流動設備來瀏覽我們的網絡世界，因此擁有更短和更易記得的域名確實符合網上經濟和移動經濟的原則。』





迄今為止，他們已經收到超過 200,000 份新域名的註冊申請，她說這是一個非常受潛在客戶信任的域名。





她說：『因此他們更有可能進行交易和尋找信息。他們更有可能進行互動。所以這非常重要的，而我們亦非常努力地維持 .au 的是安全和受信任的網絡領域。』





符合條件的商企和個人必須在 9 月 20 日之前提交優先申請。否則，這個網絡領域將在 10 月 3 日向公眾開放。



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