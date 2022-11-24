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科網業大規模裁員 惟TikTok反其道而行？

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TikTok自創立至今大約只有五年時間，其成長軌跡與許多正在進行大規模裁員傳統美國科技公司完全不同。 Credit: Pixabaypi Kon Karampelas

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Published 25 November 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

各大科技公司紛紛裁員之際，熱門短片平台仍不斷招聘員工。今日鐳射全方位張艾利和大家分享低迷的經濟下，擴充業務背後的原因。

Published 25 November 2022 at 10:00am
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最近幾個月，TikTok的競爭對手們相繼啟動多年來最大規模裁員。Facebook母公司Meta計劃裁員約1.1萬人，亞馬遜也可能裁員1萬人。推特、Lyft和其他公司也紛紛宣布裁員計劃。需要明確的是，大規模裁員並沒有影響上述公司為關鍵崗位招聘員工。當美國科技業接連傳出裁員潮，一口氣讓上千人一夕失業時，卻有另一家科技兼社群企業不受波及，持續擴大其招聘新血的計畫。

TikTok自創立至今大約只有五年時間，其成長軌跡與許多正在進行大規模裁員傳統美國科技公司完全不同。TikTok母公司字節挑動（ByteDance）持續在世界各地分部招聘新血。座落於美國加州山景城（Mountain View）的辦公室，預計將增聘約數千名工程師，在普遍裁員風潮堅持擴大員工編制；讓TikTok再次登上美國媒體版面，成為談論話題。

TikTok當前的空缺職位包括數據工程師、電子商務人員、數據私隱管理、人工智能學、AR等等。在職業咨詢和社交平台Blind上，亦有很多網上消息顯示TikTok正在招聘從Meta被裁的員工，且通過面試的機率非常大。對於外界的傳聞，執行長周受資在公開論壇演說時證實公司仍持擴大人員編制，但腳步將漸趨謹慎保守。周受資表示無論是TikTok或抖音，一直以來在招聘員工上都相當謹慎，公司內部有自己的節奏、步調，時刻面對全球變化與挑戰。除美國之外，公司還會在新加坡等地招人。此外，TikTok母公司字節跳動也在中國招聘為TikTok平台工作的員工。有趣的是TikTok還沒有官方總部，但公司在美國洛杉磯、紐約，愛爾蘭都柏林，英國倫敦以及新加坡等地設有主要辦事處。執行長周受資主要在新加坡辦公。TikTok全球數量員工超過二萬人，其中約四分之一在美國工作。

相比臉書和推特、以短影片起家的TikTok，近年來快速襲捲年輕世代，不僅搶走前面兩個平台大量用戶，也讓社群使用上出現世代差異。但由於TikTok母公司屬於中國的企業，其資訊安全和用戶隱私保障，始終是歐美各國耿耿於懷的心頭刺，像是美國共和黨聯邦參議員盧比奧最近就揚言要全面查禁TikTok；對TikTok或字節跳動而言，如果想繼續保有歐美市場，恐怕除了增添新血，最關鍵的還是如何讓這些手握權力的人信任。

其實經濟大環境也對TikTok業務，產生了負面影響。在最近一次線上會議上對員工們表示，公司計劃將今年的廣告營收目標從至少120億美元下調至100億美元。TikTok的招聘計劃可能會根據經濟大環境和公司業務表現再次調整。從某些方面來看，TikTok的受歡迎程度已經超過了Meta旗下的Facebook和Instagram，美國青少年用戶群體更是如此。但Meta在2021年的營收為1180億美元，TikTok營收只有Meta的一小部份。在經歷多年的巨額虧損後，在2022年第一季實現營運利潤。
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