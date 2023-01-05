3cm 大蟑螂爬入澳女耳中 醫生教你「自救」之道

天氣變熱，蚊蟲也相繼活躍起來。在日間，會聽到蒼蠅聲、晚上又可能會聽到蚊子在耳際嗡嗡作響。





然而，蚊子在耳邊嗡叫並不是大事，蟲子爬進耳中的情況更令人崩潰。





近日，社交媒體上，一名澳女與大家分享她被 3cm 大的蟑螂爬進耳中的可怕故事。





35歲的Kirsty Barge 熱愛駕駛露營車到處旅遊露營，她正與丈夫 Chris 在西澳的Collie 度假。





她在周一（1月2日）凌晨三時醒來時感覺有甚麼進入她的耳朵內。





Kirsty Barge指：「感覺就像一隻飛蛾或甚麼東西飛進了我的耳朵，所以就在那時我坐起來開始搖頭。」





但耳內的異物並沒有隨著Kirsty Barge 的移動而離去，於是驚恐的 Kirsty Barge 把在熟睡中的丈夫喚醒。





他們試圖透過在露營車上用水把昆蟲沖出，但昆蟲更進一步深入耳內。





其後，丈夫在車內找到一把鑷子，嘗試把昆蟲鋏出來。





然後，丈夫從耳內看到有一條腿，成功把耳內的昆蟲鋏出，並立即把它扔進鋅盤中。





他們才發現，在耳內的是一隻長達3厘米的蟑螂。





Kirsty Barge 從恐慌及崩潰中冷靜下來，並數數鋅盤中蟑螂的腿和觸角，以確保耳朵裡沒有任何意外，沒有任何異物遺留。





Kirsty Barge 在 Facebook上 Carvan and Camping Australia 的專頁上分享了有關經歷，表示希望讓其他人知道鑷子並不是最安全的選擇。





帖文獲近300 人回應，不少人亦表示曾遇類似事故。





Maroochydore 的耳鼻喉專家布朗德（Adam Blond）說，昆蟲進入耳朵比人們想像的更常見。





他說，他每兩周至少治療一個病例，並且暑假時，民眾在灌木叢中過夜，這種情況發生的風險會增加。



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他表示：「小蟑螂真的很常見，偶爾還有蜘蛛，但更有可能的是蚊子和飛蛾會被困在那裡……」





他指：如果你試圖把它們弄出來或在沖水至耳中，它們往往會把腳上和腿上的倒鉤挖到你耳朵的一側，然後將自己進一步壓入你的耳鼓。





同時，醫生翁梓華亦表示曾經遇過拿殺蟲劑想要直接進行「除蟲」的民眾，但殺蟲劑本身對皮膚與耳膜有刺激性，結果反而引起外耳道嚴重發炎。





他亦警告民眾勿用用掏耳棒或棉花棒挖。這樣很可能使蟲子更往耳道深處爬，如果操作不小心，甚至可能破壞到耳膜。而劇烈晃動頭部試圖將蟲子甩出亦不是可行的做法。劇烈的晃動，反而容易使蟲子躁動不安而移動，刺激外耳道，可能造成更大的不適。





專家布朗德建議可以關掉燈，用手電筒照射受影響的耳朵外側，看看昆蟲是否小到可以自己出來。但一些如蟑螂等的昆蟲因「不會倒退走」，故此舉基本上無效。



但患者如發現有聽力損失，或蟲體仍沒法取出，則要考慮前往求醫。醫生一般會採取以下3種方法取出昆蟲：



以耳鼻喉科專用鑷子將蟲體夾出

用負壓抽吸器吸住蟲體再拖出

直接破壞蟲體，再逐片將蟲體夾出