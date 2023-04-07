【點解呢? 】瀕危「澳洲復活兔」 過去一年增逾倍

被指是「復活節兔」的兔耳袋狸（Bilby）的數量仍受威脅，但數量在過去一年已翻倍。

A bilby sitting on some sand.

被指是「復活節兔」的兔耳袋狸數量在過去一年已翻倍。 Credit: NATIONAL PARKS AND WILDLIFE/PR IMAGE

澳洲本地的兔耳袋狸常被稱為澳洲版的復活節兔，但其種群數量遠少於引進的兔子品種，而且更瀕臨絕種。

保育人士表示，他們在短短12個月內，令瀕臨滅絕的兔耳袋狸的數量翻了逾倍。

根據澳洲野生動物保育協會（Australian Wildlife Conservancy）最新的普查，兔耳袋狸在6個保護區中的種群數量，估計已達到創紀錄的至少3,315隻。

這比在2022年估計的1,480隻，數目逾2倍。
兔耳袋狸的數量曾經佔據澳洲三分之二的陸地面積，現在只佔 15%，主要集中在澳洲中部。

數量的增長歸因於幾個因素，包括澳洲大部分地區的大量降雨，滋潤了自然環境，並為繁殖提供條件。

圍欄和監測動物亦有幫助，Newhaven野生動物保護區在 野生動物保育協會 照顧下，建立了一個新種群。
A woman holding a bilby.
Pictured: Aliesha Dodson, AWC Field Ecologist, releasing a Bilby into the sanctuary. Source: Supplied
野生動物保育協會首席科學家John Kanowski表示，組織已經能夠將兔耳袋狸，送回六個原本兔耳袋狸面臨絕種的生態系統。

John Kanowski指，在從前的兔耳袋狸的棲息地重新建立種群，對於保持長期適應潛力很重要。

他指，種群的減少，代表著自然遺產的消失、原住民的文化遺產的消失，以及對重要生態過程的破壞。

他舉例指，兔耳袋狸作為「生態系統工程師」，每年都翻動數噸土壤，以令土地變得肥沃，為植物發芽提供完美條件。

生態學家指，在新州 Pilliga 國家公園12 月份調查中，很高興遇到幾隻年幼和嬰兒兔耳袋狸，而25 母兔耳袋狸中，有 17 隻是在他們的育兒袋中帶著嬰兒。

Newhaven 野生動作保護區還在網站上紀錄嬰兒出生的首個證據。
總理艾巴尼斯在上周 (Anthony Albanese) 透露一項計劃，幫助進一步保護大兔耳袋狸，計劃將利用原住民的知識，並由傳統擁有者進行管理，以清除野生物種，並修復兔耳袋狸棲息地。

聯邦政府將投資超過500萬元，用於兔耳袋狸保護計劃，除了維州外，北領地和每個州的環境部長都簽署計劃。

大部分工作將在澳洲中部進行，包括用柵欄隔離兔耳袋狸可生長的區域，讓牠們遠離野生物種。
艾巴尼斯表示「這些美麗的動物是澳洲的復活節兔子」，「不幸的是，多年來兔耳袋狸的數量大幅減少」。
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Published 8 April 2023 6:30am
Updated an hour ago 1:16pm
By Madeleine Wedesweiler, Hiu Ching Lam
Source: SBS
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