【點解呢? 】瀕危「澳洲復活兔」 過去一年增逾倍

澳洲本地的兔耳袋狸常被稱為澳洲版的復活節兔，但其種群數量遠少於引進的兔子品種，而且更瀕臨絕種。





保育人士表示，他們在短短12個月內，令瀕臨滅絕的兔耳袋狸的數量翻了逾倍。





根據澳洲野生動物保育協會（Australian Wildlife Conservancy）最新的普查，兔耳袋狸在6個保護區中的種群數量，估計已達到創紀錄的至少3,315隻。





這比在2022年估計的1,480隻，數目逾2倍。



兔耳袋狸的數量曾經佔據澳洲三分之二的陸地面積，現在只佔 15%，主要集中在澳洲中部。





數量的增長歸因於幾個因素，包括澳洲大部分地區的大量降雨，滋潤了自然環境，並為繁殖提供條件。





圍欄和監測動物亦有幫助，Newhaven野生動物保護區在 野生動物保育協會 照顧下，建立了一個新種群。



Pictured: Aliesha Dodson, AWC Field Ecologist, releasing a Bilby into the sanctuary. Source: Supplied 野生動物保育協會首席科學家John Kanowski表示，組織已經能夠將兔耳袋狸，送回六個原本兔耳袋狸面臨絕種的生態系統。





John Kanowski指，在從前的兔耳袋狸的棲息地重新建立種群，對於保持長期適應潛力很重要。





他指，種群的減少，代表著自然遺產的消失、原住民的文化遺產的消失，以及對重要生態過程的破壞。





他舉例指，兔耳袋狸作為「生態系統工程師」，每年都翻動數噸土壤，以令土地變得肥沃，為植物發芽提供完美條件。





生態學家指，在新州 Pilliga 國家公園12 月份調查中，很高興遇到幾隻年幼和嬰兒兔耳袋狸，而25 母兔耳袋狸中，有 17 隻是在他們的育兒袋中帶著嬰兒。





Newhaven 野生動作保護區還在網站上紀錄嬰兒出生的首個證據。



總理艾巴尼斯在上周 (Anthony Albanese) 透露一項計劃，幫助進一步保護大兔耳袋狸，計劃將利用原住民的知識，並由傳統擁有者進行管理，以清除野生物種，並修復兔耳袋狸棲息地。





聯邦政府將投資超過500萬元，用於兔耳袋狸保護計劃，除了維州外，北領地和每個州的環境部長都簽署計劃。





大部分工作將在澳洲中部進行，包括用柵欄隔離兔耳袋狸可生長的區域，讓牠們遠離野生物種。



艾巴尼斯表示「這些美麗的動物是澳洲的復活節兔子」，「不幸的是，多年來兔耳袋狸的數量大幅減少」。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。