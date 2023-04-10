新州遠西旅遊應用程式 助遊客到 outback 尋幽探勝

新州內陸地方議會，推出新旅遊應用程式，介紹新州西部偏遠地區的風景點、最佳地理面貌、地標建築及當地原住民的故事。

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達令河國家公園，河上的遊覽渡輪。 Credit: Visit NSW

新州遠西部內陸Central Darling Shire市議會，推出文化遺產徑程式 CDS Heritage Trail app，介紹當地風景及文化，包括White Cliffs, Wilcannia及 Menindee等城鎮的歷史文化。

這款新旅遊程式由紐卡素大學（University of Newcastle）與Central Darling Shire市議會，於2021年開始共同研發。
紐卡素大學的項目負責人兼高級講師德拉布絲（Bernadette Drabsch ）博士說，這款可以在手提電話安裝的應用程式，向公眾開放，期間進行的工作量很大。不過她說很享受到當地搜集資料的旅程。

德拉布絲透露上星期的最後階段，只是進行最後些微修訂，確保所有全球定位系統GPS點都在正確的時間出現，方向非常明確。

她說，該應用程式將向遊客介紹Central Darling Shire的許多方面，從Wilcannia的工業歷史到White Cliffs的蛋白石開採，再到Menindee的湖泊系統。
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新州outback小鎮 White Cliffs。 Credit: Central Darling Shire
該旅遊應用程式於Wilcannia舉行啟用禮，並有原住民的煙熏歡迎儀式以及舞蹈。

市議會表示，這款旅遊應用程式的內容，包括反思早期英國人的定居時期、明輪船和貿易，以及整個地區的原住民文化。

當地居民表示，希望這款新旅遊程式可以吸引遊客到該區，逗留長一些時間，到處遊覽。

區內原住民巴爾金吉 (Barkinjdi) 族群，一直以達令河（Darling River）為生。

當地居民表示，巴爾金吉族群，曾經是原住民其中一個大部落，他們教會了很多人如何在達令河捕魚，如何獲取野肉，並且烹煮。

Central Darling Shire位於新州內陸遠西部，管轄地區面積53,511平方公里，相當於塔州的面積，是新州管轄範圍最大的市議會，人口少於2,000人。
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湖邊小鎮 Sunset Strip。 Credit: Central Darling Shire Council
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Published 10 April 2023 2:47pm
By Wyee Yeung
Source: SBS