總理復活節致辭 反映澳洲的多元化、希望和復興

要點： 在復活節主日，澳洲各地的基督徒慶祝紀念耶穌基督復活。

總理艾巴尼斯在復活節致辭中讚揚了澳洲文化的多元化。

墨爾本和雪梨的大主教亦分別表達了信息。

復活節是基督教最重要的日子之一，許多澳洲人會紀念這個節日，總理艾巴尼斯亦表達了祝願。





總理在復活節致辭中表示，復活節主日是一個神聖的日子，是為了紀念耶穌基督的復活，也是許多人慶祝信仰、希望和重生的日子。





艾巴尼斯說：「我們的國家是來自世界各地的基督徒的家，亦融合了所有傳統。」



「復活節期間各種形式的崇拜、禱告和宗教儀式，代表了我們國家的多元化。」





他又向那些在公眾假期工作的澳洲人致謝，謂有賴他們的努力，其他人才得以享受這個周末長假期。



他又祝福駕駛人士一路平安。





艾巴尼斯說：「祝你有一個平安、愉快和神聖的復活節。」



在耶穌受難日，雪梨舉行受難日巡遊。 Source: AAP / Bianca De Marchi 反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 亦祝願澳洲人復活節快樂，稱這是時候讓世界各地的基督徒反思耶穌的犧牲和他的教晦。





他說：「當我們一起紀念這傳統時，讓我們緊記復活節的真正意義，以及所帶來的希望和重生的信息。」



「復活節的信息 — 贖罪、寬恕、愛和希望 — 對我們所有人都有意義。」



大主教之言

在聖巴特利爵主教座堂（St Patrick's Cathedral，又稱：聖派翠克大教堂）舉行彌撒慶祝復活節主日之前，墨爾本天主教大主教科門索利 (Peter Comensoli) 表達了復活節信息。





他說，耶穌的復活象徵了彰顯與和平，並「差遣我們出去」。





科門索利大主教說：「因此，願我們的生命充滿耶穌復活升天的活力、喜悅和青春，因為我們知道，在基督裡，我被彰顯、我被治愈、我被差遣。」



雪梨大主教費沙 (Anthony Fisher) 謂，耶穌憑著勇氣和愛捨生 — 而不是苦楚或指責。





大主教在社交媒體向追隨者發文：「死亡對祂來說不是一個句號，而是一個冒號，一個在聖道復活成為肉身並再次頌唱上帝的讚歌之前的休息。」





「基督復活了！真的，他復活了！哈利路亞！復活節快樂！」

