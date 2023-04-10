「數目驚人」：數百名澳洲公民的伴侶和子女仍未逃出塔利班魔掌

要點： 近千名澳洲公民的伴侶和子女仍被困於塔利班統治之下。

約 7,000 名阿富汗國民正在等候伴侶簽證審批，才能與澳洲的親人團聚。

綠黨籲採取行動降低這「驚人數目」。

多達 1,000 名澳洲公民的伴侶或子女被困在塔利班的統治之下，他們面臨著艱難的抉擇：一是冒險越過國境，一是與親人無限期分離。





根據內政部截至 2022 年底積壓的數據，近 7,000 名阿富汗國民仍在等待伴侶簽證審批的最終確認，當中包括 2,537 名兒童。





塔利班自 2021 年奪取政權以來，在阿富汗實施了殘酷統治，近1,000人滯留在阿富汗，其餘的人分散在世界各地。



大約 7000 名阿富汗國民仍在等待他們的家庭簽證，有些人已經等了十多年。 Credit: CPL Dustin Anderson 綠黨移民部發言人麥金（Nick McKim）向該部門提出的問題促使數據披露，他說積壓的大部分「責任」落在前兩黨聯盟政府身上，但工黨有責任加快處理速度。





他直言：「這些都是可怕的數字。」





「在（他們）的背後是大量與澳洲家庭有直接聯繫的人，他們在極為危險的環境中苦苦掙扎太久了。」



這些數字還暴露了長時間的處理延誤，有逾千人在10年前已遞交了申請但尚未審批。





工黨在二月份撤銷了一項將乘船抵達者的伴侶排在處理名單最後的部長指示，一些等了十年或更長時間的人最有可能因此受惠。





參議員麥金對此「遲來」的撤銷表示歡迎，但呼籲提供更多資源以加快處理速度並「讓人脫離險境」。





他說；「這個問題太嚴重，亦拖了太久。我們所關乎的是人命。」



綠黨參議員麥金 (Nick McKim) 指有關數字「驚人」。 Source: AAP

被困塔利班魔掌

在申請者當中，有4,197 人是女性或女孩，2,724 人是男性或男孩，另有 4 人性別不詳。





伴侶臨時簽證（309 類別）允許澳洲公民或永久居民的同居伴侶、配偶或子女在申請更長期的居留權時在澳洲居住。





預期婚姻（300 類別）允許打算與澳洲公民或永久居民結婚的人來澳洲。



一名政府發言人表示，自 2021 年 8 月以來，已經批出了 3,385 個家庭類別的簽證。





然而，SBS 新聞上個月曾報道，澳洲政府被指控放棄營救許多滯留在阿富汗的弱勢簽證申請人，理由是在塔利班統治下，用於確認他們身分的生物識別測試太難執行。





這決定意味著被困的 1,001 名家庭成員中許多人與他們在澳洲的親人團聚無望，除非能冒險越過國境往巴基斯坦。



輸候者大多是婦孺。 Credit: SGT Glen McCarthy 參議員麥金請政府「盡一切可能」在鄰國進行生物識別測試，並警告，申請人無論是留在還是試圖離開阿富汗都面臨危險。





他說：「這對婦孺來說極之危險，這對哈扎拉人等少數民族來說極之危險。」





「由於這些申請人是澳洲公民和永久居民的伴侶，澳洲政府絕對有責任竭盡所能。」



移民部長吉爾斯 (Andrew Giles) 今年2 月撤銷了一項令多達千名阿富汗人苦等了 10 年的指示。 Source: AAP / Mick Tsikas 一名內政部發言人證實，生物識別測試仍然是對阿富汗國民的一項要求，但表示政府仍致力於推進家庭簽證申請。





他們說：「儘管阿富汗長久以來經歷動盪不安的局勢，持續影響本部門處理國內申請的能力，但本部門會繼續積極處理這些個案。」





「2021 年 8 月，在墨爾本成立一個專責團隊以集中處理這類個案。該部門正進一步擴大有關團隊的規模，以更好地滿足個案的處理需求。」



移民律師高勞美茲 （Glenn Kolomeitz）早前向 SBS 新聞表示，即使是合法地前往鄰國巴基斯坦或伊朗亦存有風險。





有超過 1,000 名申請人身在巴基斯坦，但塔利班在當地仍然是個危險，另外 3,656 人仍然下落不明。





高勞美茲說，澳洲當局在巴基斯坦處理申請的速度很慢，而巴基斯坦當局威脅指，當申請人持有的短期簽證到期時，會把他們遣返阿富汗。

