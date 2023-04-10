【TikTok禁令】多數政客仍在用？工黨議員：私人設備沒事

SBS中文記者統計了禁令發出一星期以來，主要政客的TikTok賬戶運作狀況。





不過，維州政府是最早證實聯邦政府禁令及表明會遵從的。



全國州地政府唯一的自由黨領袖、塔州州長長羅克利夫（Jeremy Rockliff）約兩星期前才開設新賬戶，在禁令後已迅速關閉。





北領地首席廳長菲爾斯（Natasha Fyles ）和首都領地首席廳長巴爾（Andrew Barr）都沒有私人賬戶。不過，巴爾的辦公室有一個名為 Good News Canberra 的賬戶，但已大半年不活躍。





聯邦層面，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）和反對黨領袖達頓（Peter Dutton）都沒有TikTok賬戶，而 工黨 、 自由黨 和 綠黨 都有官方賬戶，但只有綠黨在禁令後仍有發佈內容。



當局的禁令並不包含議員及公務員的私人手機和使用私人電郵地址開設的賬戶。





與此同時，新聞集團旗下的天空新聞（Sky News）宣佈關閉其半年前開設、擁有6.5萬粉絲的TikTok賬戶。該公司也要求職員刪除工作設備上的程式。



