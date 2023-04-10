【TikTok禁令】多數政客仍在用？工黨議員：私人設備沒事

當局已下令禁止使用TikTok一星期。據SBS中文記者統計，大部份政客雖然沒有再發佈影片，但都未刪除賬戶。

Political parties use TikTok

Source: SBS / SBS News

聯邦政府上星期宣佈對中國企業字節跳動持有的影片社交媒體TikTok實施禁令，各級政府的公務設備都
禁止安裝和使用該程式
。6個州份及2個領地政府都已表明會遵守禁令，在智能手機、平板電腦和電腦上刪除程式。

SBS中文記者統計了禁令發出一星期以來，主要政客的TikTok賬戶運作狀況。

新州州長柯民思（Chris Minns）是最早採取行動的領袖之一，上星期四已率先
刪除其粉絲過萬的賬戶
。剛在選舉下台的前州長佩洛德（
Dominic Perrottet
）的賬戶則仍存在。

上月訪華的維州州長安德魯斯（
Daniel Andrews
）的賬戶有近11萬追蹤者，而截至今日（4月10日）賬戶仍可正常瀏覽，但最近一次發佈內容已是3月21日。

不過，維州政府是最早證實聯邦政府禁令及表明會遵從的。
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同樣，昆州州長帕拉謝伊（
Annastacia Palaszczuk
）、西澳州長麥高文（
Mark McGowan
）、南澳州長馬利瑙斯卡斯（
Peter Malinauskas
）的賬戶仍然運作，但自禁令以來都沒有發佈影片。

全國州地政府唯一的自由黨領袖、塔州州長長羅克利夫（Jeremy Rockliff）約兩星期前才開設新賬戶，在禁令後已迅速關閉。

北領地首席廳長菲爾斯（Natasha Fyles ）和首都領地首席廳長巴爾（Andrew Barr）都沒有私人賬戶。不過，巴爾的辦公室有一個名為
Good News Canberra
的賬戶，但已大半年不活躍。

聯邦層面，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）和反對黨領袖達頓（Peter Dutton）都沒有TikTok賬戶，而
工黨
自由黨
綠黨
都有官方賬戶，但只有綠黨在禁令後仍有發佈內容。
環境部長普莉貝絲（
Tanya Plibersek
）昨天發佈了她向國會同事派發復活節朱古力的影片，艾巴尼斯也入了鏡。綠黨領袖班特（
Adam Bandt
）的賬戶仍在，但似乎刪除了大部份影片。

有近15萬粉絲的工黨議員希爾（
Julian Hill
）表示，其賬戶是在一部專門用於社區聯絡的手機上運營。「它一直與有敏感內容的（公務設備）區分開。」

另外，綠黨議員
Jordan Steele-John
、中立議員
Bob Katter
Lidia Thorpe
等，都是TikTok的活躍份子，賬戶也沒有關閉。此前活躍而目前已刪除賬戶的議員不多，比如Jaquie Lambie。

當局的禁令並不包含議員及公務員的私人手機和使用私人電郵地址開設的賬戶。

與此同時，新聞集團旗下的天空新聞（Sky News）宣佈關閉其半年前開設、擁有6.5萬粉絲的TikTok賬戶。該公司也要求職員刪除工作設備上的程式。

屬同一集團的《澳大利亞人報》稱已向多間傳媒查詢，均拒絕回應是否會關閉TikTok賬戶。據報英國廣播公司（BBC）已要求職員刪除程式，但不會關閉賬戶。
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Published 10 April 2023 12:33pm
By Koma Cheng
Source: SBS