你贊成聯邦政府要全面禁止民眾使用TikTok嗎？

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聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）表示，已經作出具強制性的指引，在所有聯邦政府的部門和機構的工作設備上禁用TikTok。 Source: AAP / MORGAN HANCOCK/AAPIMAGE

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聯邦政府日前（4／4）宣佈禁止政客和公務員在工作設備上，下載及使用社交平台TikTok， 原因是內政部在檢討過這個由中國企業擁有的應用程式可能對國家安全構成風險後，當局便頒佈禁令，禁止政府為政客和公務員提供的手機和其他電子設備上安裝及使用TikTok。

聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）更加表示，已經作出具強制性的指引，在所有聯邦政府的部門和機構的工作設備上禁用TikTok。

其實，今次澳洲亦是跟隨美國、加拿大和歐盟的做法，因為有關國家經已禁止政府僱員在因公配備的設備上使用TikTok。而他們均是因為擔憂在中國的法律下， 政府是有可能迫使企業交出客戶資料，從而收集和取得個人資訊的緣故而決定禁用TikTok。不過，擁有該社交媒體的公司字節跳動（ByteDance）經已多次否認可將用戶數據交給當局。

TikTok 的澳洲及新西蘭總經理亨特（Lee Hunter）在接受7號台採訪時亦表示，TikTok為客戶制定的隱私和數據安全是絕對安全。不過，有關禁令對於一些國有企業、公共廣播公司或澳洲郵政等都沒有影響，這些公司的公務員仍然可以在個人設備上和通過網絡瀏覽器使用 TikTok。同時， TikTok 300 萬澳洲用戶亦不會受到限制，但反對黨的網絡安全發言人帕特森則表示，政府應該檢討這方面的決定， 亦有人呼籲政府要考慮類似美國的做法，全面禁止民眾使用該應用程序。

在今集【大眾論壇】，想問問大家：『你是否贊成政府要考慮類似美國的做法，全面禁止民眾使用TikTok呢？』

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