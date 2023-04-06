你贊成聯邦政府要全面禁止民眾使用TikTok嗎？

聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）更加表示，已經作出具強制性的指引，在所有聯邦政府的部門和機構的工作設備上禁用TikTok。





其實，今次澳洲亦是跟隨美國、加拿大和歐盟的做法，因為有關國家經已禁止政府僱員在因公配備的設備上使用TikTok。而他們均是因為擔憂在中國的法律下， 政府是有可能迫使企業交出客戶資料，從而收集和取得個人資訊的緣故而決定禁用TikTok。不過，擁有該社交媒體的公司字節跳動（ByteDance）經已多次否認可將用戶數據交給當局。





TikTok 的澳洲及新西蘭總經理亨特（Lee Hunter）在接受7號台採訪時亦表示，TikTok為客戶制定的隱私和數據安全是絕對安全。不過，有關禁令對於一些國有企業、公共廣播公司或澳洲郵政等都沒有影響，這些公司的公務員仍然可以在個人設備上和通過網絡瀏覽器使用 TikTok。同時， TikTok 300 萬澳洲用戶亦不會受到限制，但反對黨的網絡安全發言人帕特森則表示，政府應該檢討這方面的決定， 亦有人呼籲政府要考慮類似美國的做法，全面禁止民眾使用該應用程序。





在今集【大眾論壇】，想問問大家：『你是否贊成政府要考慮類似美國的做法，全面禁止民眾使用TikTok呢？』





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