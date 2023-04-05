【TikTok影片巡禮】那些政客曾發布過的古怪短片

澳洲政府宣布禁止在所有官方政府設備使用由中國擁有的社交媒體應用程式TikToK ，很多人想好奇政客們會否刪除他們的帳戶。





維州州長安德魯斯 (Dan Andrews) 已經表示他會刪除帳戶。但可能一些政府人員會找到方法，透過非政府設備去操作帳戶。



繼美國、英國、新西蘭和加拿大後，澳洲政府亦宣布禁止在所有官方政府設備使用由中國擁有的社交媒體應用程式TikToK ，因擔心中國政府可能會根據國家的法律迫使TikTok交出資料，從而收集和取得個人資訊。





總理艾巴尼斯(Anthony Albanese) 沒有 TikTok 賬戶，但工黨、自由黨和綠黨都有官方賬戶。





值得留意的是前總理莫理遜 (Scott Morrison)，在 2022 年大選失利後刪除了自己的帳戶，該帳戶曾發布他與狗隻的自拍和嘗試說中文的影片。





為了避免他們永遠從平台上消失，此文記下了澳洲政客在 TikTok 上最古怪的帖文。



班特 (Adam Bandt) 為巨型女性史力加候選人而興奮

這個標題並沒有十分合理，但即使看了影片也不一定更清楚。





在澳洲綠黨賬戶發布的一段影片中，綠黨領袖出現在穿著閃亮服飾的史力加旁邊，該史力加來自TikTok上的熱門濾鏡，但該影片現在似乎已從綠黨的帳戶中刪除。



凱特(Bob Katter) 演唱歌曲Ra Ra Rasputin

這位議員在一次員工晚宴上，高唱 1978 年 Boney M 的熱門歌曲。





這位昆州的資深議員是一位多產的影片明星，並為其他的唱歌影片創造了#bobtok這個 標籤。



費登堡（Josh Frydenberg）與高中老師鬥球

這位前自由黨財長有很好的臂力，並在他以前的Kooyong 選區裡一間學校的活動上展示。





作為一名前政治家後轉為銀行家，費登堡可能仍被容許在 TikTok 上發文。



希爾(Julian Hill)讀睡前故事

這個聖誕節的故事很長，但總括起來就是對莫理遜擔任總理期間作出多項批評。





希爾 (Bruce Julian Hill) 是工黨成員，亦是 Twitter 上最多粉絲的澳洲政客之一，他經常在議會的提問時間發布他自己的影片，或者對著鏡頭做事。



佩洛德(Dominic Perrottett)帶著學齡前的女兒去上班

這位前新州州長表示，他為了早前的新州選舉做準備，必須帶著他的二女兒與他一起工作。





經過一個忙碌的早上，她睡著了。



斯蒂爾約翰(Jordan Steele-John)在國會關掉電視

屏幕正在播放天空新聞台，斯蒂爾約翰在輪椅上時將其關閉。





西澳綠黨參議員周二(4月4日）發表一條 TikTok的帖文，標題是「拋棄式手機，這是誰？」(burner phone, who this? )無論是暗示還是開玩笑，他都會繼續在非政府設備上使用該應用程式。



索普(Lidia Thorpe)去遊樂場兜圈

參議員索普曾發布很多嚴肅的影片，記錄她在議會的演講和她的原住民主義行動。





但是有一天，因某種原因，她決定在聯邦廣場的一些遊樂設施上兜圈。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。