中國對澳洲聯邦政府禁止在其裝置上使用 TikTok 提出了嚴正交涉

Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao

中國外交部發言人毛寧昨日就 TikTok 禁用一事向澳洲提出了嚴正交涉。 Source: AAP / AP

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針對澳洲政府昨日 (4 月 4 日) 宣佈會把所有聯邦政府的設備上的 TikTok 應用程式移除，中國外交部發言人毛寧即日回應，表示他們注意到有關報導，並已向澳方提出了嚴正交涉。

毛寧說，中方一貫主張數據安全問題不應成為泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的工具。中方已敦促澳洲方面為中國企業提供公平、透明和非歧視的營商環境。
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「抖音」和 TikTok (抖音海外版) 是兩款相近的智慧型手機短影片社交應用程式，均由北京字節跳動科技有限公司 (ByteDance) 所創辦營運。 Source: AAP / Kiichiro Sato/ AP
短片分享應用程式 TikTok 最近連環遭受包括五眼聯盟在內的西方國家禁止使用。

澳洲工黨政府與盟友的做法一致，將 TikTok 禁止在聯邦政府設備上使用，主要是恐怕該平台會對國家安全構成威脅。

澳洲是五眼聯盟中最後一個這樣做的成員，此前美國、加拿大、英國和新西蘭都作出類似的決定，而法國也有同樣的做法。
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聯邦律政部長載夫斯 4 月 4 日宣佈聯邦政府機構的設備上禁止安裝 TikTok 應用程式。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE
聯邦律政部長載夫斯 (Mark Dreyfus) 發佈了有關禁用指令，他說他這個決定，是基於國家情報和安全機構的建議。

載夫斯說他根據保護性安全政策框架 (Protective Security Policy Framework) 發出這個強制性指令，禁止在任何聯邦政府部門和機構發出的裝置上使用 TikTok 應用程式。

根據 ABC 報導，維州和首都領地政府都回應說，他們在網絡安全政策上，會追隨聯邦政府的指引，並表示會儘快在他們政府發出的裝置上，實施同樣禁令。

至於聯邦政府這個禁令主要針對聯邦政府的「非企業」部門和機構，其中包括澳洲國立美術館 (National Gallery of Australia) ，但也有為數不多的機構和部門是不適用的，它們包括 — 聯邦政府屬下的企業 (corporate commonwealth entities)；公共廣播機構如 ABC、SBS；澳洲郵政局和 NBN 等。

另一方面，澳洲的聯邦政府公務員，則仍然可以在自己的個人設備上，或通過流覽器使用TikTok。

可是，對三百萬個主要是青少年的 TikTok 用戶來說，他們在使用 TikTok 時，不會受到任何限制。

除了維州政府外，預料澳洲其他州份的政府也會仿效聯邦政府的禁令做法。

詳情請收聽溫楚良的報導。
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