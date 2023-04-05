中國對澳洲聯邦政府禁止在其裝置上使用 TikTok 提出了嚴正交涉

毛寧說，中方一貫主張數據安全問題不應成為泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的工具。中方已敦促澳洲方面為中國企業提供公平、透明和非歧視的營商環境。



「抖音」和 TikTok (抖音海外版) 是兩款相近的智慧型手機短影片社交應用程式，均由北京字節跳動科技有限公司 (ByteDance) 所創辦營運。 Source: AAP / Kiichiro Sato/ AP 短片分享應用程式 TikTok 最近連環遭受包括五眼聯盟在內的西方國家禁止使用。





澳洲工黨政府與盟友的做法一致，將 TikTok 禁止在聯邦政府設備上使用，主要是恐怕該平台會對國家安全構成威脅。





澳洲是五眼聯盟中最後一個這樣做的成員，此前美國、加拿大、英國和新西蘭都作出類似的決定，而法國也有同樣的做法。



聯邦律政部長載夫斯 4 月 4 日宣佈聯邦政府機構的設備上禁止安裝 TikTok 應用程式。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE 聯邦律政部長載夫斯 (Mark Dreyfus) 發佈了有關禁用指令，他說他這個決定，是基於國家情報和安全機構的建議。





載夫斯說他根據保護性安全政策框架 (Protective Security Policy Framework) 發出這個強制性指令，禁止在任何聯邦政府部門和機構發出的裝置上使用 TikTok 應用程式。





根據 ABC 報導，維州和首都領地政府都回應說，他們在網絡安全政策上，會追隨聯邦政府的指引，並表示會儘快在他們政府發出的裝置上，實施同樣禁令。





至於聯邦政府這個禁令主要針對聯邦政府的「非企業」部門和機構，其中包括澳洲國立美術館 (National Gallery of Australia) ，但也有為數不多的機構和部門是不適用的，它們包括 — 聯邦政府屬下的企業 (corporate commonwealth entities)；公共廣播機構如 ABC、SBS；澳洲郵政局和 NBN 等。





另一方面，澳洲的聯邦政府公務員，則仍然可以在自己的個人設備上，或通過流覽器使用TikTok。





可是，對三百萬個主要是青少年的 TikTok 用戶來說，他們在使用 TikTok 時，不會受到任何限制。





除了維州政府外，預料澳洲其他州份的政府也會仿效聯邦政府的禁令做法。



