多國聯合行動 搗毀大型國際暗網市場

要點： 澳洲和其它 17 個國家參與查封了一個名為創世紀市場（Genesis Market）的熱門暗網市場；

英國國家打擊犯罪調查局（National Crime Agency）估計該暗網大約持有 8000 萬份憑證；

「餅乾怪獸行動（Operation Cookie Monster）」由美國聯邦調查局（FBI）和荷蘭國家警察領頭。

英國國家打擊犯罪調查局表示，國際執法機構已經查封了一個廣受網絡犯罪分子歡迎的龐大的暗網市場，





這次由多國聯合共同合作的打擊行動被稱為「餅乾怪獸行動」。





周三（4月5日），試圖進入暗網（創世紀市場）的民眾可以看到，屏幕上顯示「本網站已被查封」和「餅乾怪物行動」，還有身穿「聯邦調查局」衣飾的人在電腦前的照片。





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其它歐洲國家、加拿大和澳洲警察組織的標誌也出現在該網站上，同時還有網絡安全公司 Qintel 的標誌。





英國國家打擊犯罪調查局 Threat Leadership 總幹事瓊斯 （Rob Jones） 表示：我們評估認為創世紀市場是世界上最重要的暗網市場之一。



其他歐洲、加拿大和澳洲警察組織的標誌以及網絡安全公司 Qintel 的標誌也出現在 Genesis Market 的網站上。 Source: AAP, Press Association / Alamy 多個國家的官員說，創世紀市場以低至0.7澳元的價格出售了 200 多萬人的身份，使黑客能夠更準確地利用民眾的銀行賬戶並進行線上欺詐。





在這場由美國聯邦調查局和荷蘭警方領頭、涉及 17 個國家的大規模行動中，警方逮捕了 119 人。





據美國財政部表示網站的總部設在俄羅斯，並表示已對創世紀市場實施制裁。





歐洲刑警組織說：「前所未有的執法行動「搗破」向全球黑客出售被盜賬戶憑證的最危險的市場之一。」





歐盟警察機構表示：「創世紀市場被查封時，發現有200 多萬人的被盜身份憑證被出售。 」





有關的行動在澳洲、英國、加拿大、美國和歐洲等 10多個國家展開。





英國國家打擊犯罪調查局說，在英國有24人被捕。另有17人在荷蘭被捕。



Qintel 公司並未就查詢作出回應，亦無法聯繫暗網創世紀市場公司的管理員。





聯邦調查局似乎亦渴望得到其聯繫方法。在其扣押通知中表示，任何曾經與他們有聯繫的人都應該電郵「聯邦調查局」。他們對此深感興趣。





英國網絡安全公司 Searchlight Cyber 的分析師費雷特（Louise Ferrett）表示，創世紀市場專門從事數碼產品的銷售，尤其是從被惡意軟件感染的電腦上獲取「瀏覽器指紋」。





她說，由於這些指紋通常包括憑證、cookies、互聯網協議地址和其他瀏覽器或操作系統的細節，它們可以被犯罪分子用來繞過多重因素認證或設備指紋等反欺詐解決方案。





自 2018 年以來，有關數據銷售的市場一直很活躍。



英國國家打擊犯罪調查局表示，創世紀市場的運作方式是根據被盜數據的情況，以低至 1 澳元至數百澳元的價格出售憑證。





該局網絡情報主管萊恩（Will Lyne）表示：「一旦你成為用戶，就很容易......實施犯罪活動。」





英國國家打擊犯罪調查局說，參與調查的國家包括澳洲、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、意大利、新西蘭、波蘭、羅馬尼亞、西班牙、瑞典和瑞士。

