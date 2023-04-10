新州高中禁用電話 學生：減少上癮

在澳洲，現時只有兩個司法管轄區的公立高中沒有電話禁令。

Two school students point to a phone carried by Chris Minns over a table with phones in pouches.

新州州長柯民思到訪雪梨西南部的Condell Park高中。 Source: AAP / Steven Saphore

在雪梨北部一所高中，數百名學生在第一節課前往校門，準備將智能手機鎖起來。

這是自去年6月以來已成為早上的習慣，Davidson 高中的學生必須將手機放入密封袋中，只有在放學鐘聲響起時才能使用。

對於一些人來說，這是一次正面的經歷。

其中一名學生Molly表示「我覺得有點改變了我，因為我要在沒有手機的情況下度過6個小時，我不再那麼上癮了。」

她續指，回家後，因她所有的朋友都沒有手機，「所以沒有太多需要再看看的東西」。

新州工黨政府宣布從今年10月9日起，在公立高中禁用手機，Davidson高中是少數在禁令生效前，已經在實施的學校。

在學生上學期間阻止學生使用手機，已是經多次嘗試的方法，此方法令州政府留下深刻印象。

雖然每所學校都可以決定如何實施禁令，但規定最早將於10月在全州實施。

「大風險」收穫大回報

新州州長柯民思 (Chris Minns) 在早前宣布了電話禁令，並到訪雪梨西南部的Condell Park高中，該高中已禁用電話16年。
Phones in pouches are stored in a tray.
Phones belonging to students are stored in a container after being checked in at Condell Park High School. Source: AAP / Steven Saphore
柯民思指，是時候清除教室裡不必要的干擾，創造更好的學習環境。

他指，Condell Park高中和Davidson高中是該州的先鋒，在國家政策前自行實施有關禁令。

Condell Park高中校長Susie Mobayed表示，禁令讓教師和學生在不受干擾下，專注在教學和學習。

她並補充「在上學期間，也沒有網絡欺凌、社交媒體，拍照和錄像的事情。」

Davidson高中的校長David Rule表示，自電話禁令實施以來，學校的社交和情緒智商有所提高。

他指這是一個很大的風險，但他們對結果非常滿意。

他補充，學生們在溝通和建立積極關係上有更好的能力，而欺凌事件減少，學生亦比較開心。

「我們知道有些孩子很不幸地，在面對負面事物。所以在學校的6個小時，對他們來說是一個安全的地方。」

Davidson高中的學生Finn指，謠言傳播和網絡欺凌問題減少。

另一名學生Kiera亦指，在小息和午餐時，學生有更多的交流，在某種程度上更放鬆。

2022年在挪威進行的一項研究，和2020年在西班牙進行的一項研究發現，禁止使用手機可以提高學業成績，並減少欺凌事件。

雖然2020年在瑞典進行的一項研究發現，禁令帶來的好處不多，但學生遠離手機並沒有產生不利影響。
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澳洲其他地區的禁令

新州是最新實施學校電話禁令的州份，禁令將於今年晚些時候生效。

新州的小學已經實施有關禁令，而除了昆州和首都領地外，所有澳洲司法管轄區都已經實施。

南澳在去年11月工黨贏得選舉後，實施手機禁令。從2023年第一學期開始，學生必須關掉手機，到第三學期過渡到全面禁止使用手機。

昆州教育廳長格雷斯（Grace Grace）向昆州信使報（Courier Mail）表示，禁令由每所學校自行決定。

在2018年目的解決網絡欺凌問題的工作小組中，格雷斯表示，建議中並未提及禁止使用手機。

她指，不需要讓事情複雜化，她認為更多的是關於管理以及如何正確使用手機。

首都領地也排除了禁令，公立學校將智能手機用於教育目的。

2020年，在安德魯斯 (Daniel Andrews) 的領導下，維州是第一個在全國範圍內對公立學校實施電話禁令的州份。

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Published 10 April 2023 12:14pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS
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