【財案2023下周公布】金融部長：更健康 支出審計收回數十億元

Key points 政府指出審計發現可以節省數十億元的預算。

下星期公布的新財案，將包括對弱勢澳洲人的生活開支減免支援。

金融部長加拉格爾表示，新財案也將繼續為女性提供支援。

金融部長加拉格爾 (Katy Gallagher)昨日（4月30日）在坎培拉發表講話時表示，聯邦財政預算案的財務最後經濟結果，將「顯著改善」，政府將節省數十億元。





加拉格爾指出，雖然支出審計收回的錢，有數十億元，但最終數字將低於政府在去年 10 月預算中顯示的 220 億元。





她說： 「我不認為我們會達到 10 月份的水平，它會比那個少，但它會很重要。」





加拉格爾指出：「一段時間以來，我們一直在說，將在短期內顯著改善財案的赤字。」





她表示，政府必須在 5 月份的預算，找到超過 50 億元來資助正在進行的項目和服務。





加拉格爾形容前任兩黨聯盟政府，是「不誠實和狡猾」的政府，因為他們沒有為項目提供適當的資金。





「它（預算）無疑是設有陷阱……我們花了一些時間才發現。」



一項重要生活開支援助計劃

在被問及尋工津貼（JobSeeker）會否提高，加拉格爾透露，除了一次過的援助措施外，新財案將有 「持續」撥款，協助紓緩生活開支的壓力。





她說，新財案將包括一項重要的生活開支援助計劃，針對最弱勢的澳洲人。



加拉格爾並表示，新財案也將繼續支持女性，但未確認是否允許單親父母可以在家照顧年幼子女更長時間，才去領取失業援助。





當被問及綠黨要求政府凍結租金和利率時，她表示解決住屋危機的最佳方法，是綠黨支持工黨提出， 100 億的澳洲房屋未來基金，用以投資全國公屋及私人廉租屋。





她說： 「如果綠黨認為，可以揮動魔杖或打個響指，就可以解決其中一些根深蒂固的問題......他們錯了，因為事實並非如此。」







