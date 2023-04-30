【飛船太空遊】法國公司明年推出 6小時收廿萬澳元

法國創新太空飛行公司Zephalto宣布，會在2025年之前，推出豪華的太空邊緣飛行體驗，讓乘客乘氣球升空，至距離地面 25 公里高的平流層，欣賞地球與宇宙邊緣的景象。





根據該公司的計劃，載乘客進入地球平流層邊緣的「天藍號」Celeste，是一艘附有加壓艙的氣球飛船，大小相當於法國的聖心大教堂（Sacré-Cœur Basilica）。





這艘氣球飛船由 Zephalto 創始人德阿斯蒂斯 （Vincent Farret d‘Astiès） 及其航空航天專家團隊，與空中巴士公司和法國政府航天局國家太空研究中心等公司合作開發，歷時七年，可以一年飛60次。





氣球飛船非常節能，僅需 26.6 公斤二氧化碳即可完成 6 小時的旅程； 與生產一條牛仔褲所需的碳排放量大致相同。





這艘飛船大約需要 90 分鐘才能到達地球平流層邊緣，離地面 25 公里的高度，為乘坐飛船6六名乘客，提供1400公里的地球全景。





由於25公里高空的平流層，還不到無重狀態，所以這太空豪華還會向乘客提供美食和美酒。





訂購這豪華太空邊緣旅程的乘客，升空前幾天將在法國入住豪華「太空度假村」，然後被送往附近的太空港，據報，這平流層旅遊計劃，將會在全球其他地區開發太空港，可能會包括澳洲。





之前，英國太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic) 老闆布蘭森（Richard Branson）、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos），以及電動汽車品牌特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk），先後展開商業太空旅遊計劃。





不過相比之下，法國公司 Zephalto 的平流層豪華遊，費用為12萬歐元，即大約20萬澳元，會有更多人可以花得起。





氣球飛船的加壓艙，每次最多容納6名乘客，會有2名操作人員隨行，整個旅程大約6小時。





據報，明年的平流層首批飛行，已經滿座，並且總共有450人支付了訂金。該平流層豪華遊計劃，目標是每年搭載360名旅客。









