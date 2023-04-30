珀斯商人被生意夥伴綁架狂毆 警拘三名綁匪

西澳警方指，被綁架的 68 歲的男子，上星期從中國回來澳洲，在墨爾本約見了一名 29 歲男子，商討一項交易，兩人在 4 月 23 日再從墨爾本一起往珀斯。





警方指，當他們抵達珀斯時，該名 29 歲男子的另一名同伴開車，將他們帶到Caversham的一間房屋，當時屋內有第 3 名男子正在等候，他們下車後，該名 68 歲男子被強行關押在屋內，並多次遭到毆打。





據報，綁匪聯絡該男子的家人，要向他們索取贖金。





警方其後根據線索，找到了該名被綁架的 68 歲男子的位置，於是強行入屋，發現他在屋內，身上多處受傷，目前已被送往醫院接受治療。





涉嫌綁架的 3 名綁匪，分別被控以書面威脅的方式綁架和勒索財物被捕。





其中 29 歲和 37 歲的被告將於下個月在 Midland 地方法院出庭應訊。





至於另一 31 歲的男子今天在珀斯地方法院受審。



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