珀斯商人被生意夥伴綁架狂毆 警拘三名綁匪

珀斯一名商人在中國洽談生意回到澳洲後，被他的生意夥伴綁架了兩天，期間被人狂毆，身受重傷。

perth.jpg
西澳警方指，被綁架的 68 歲的男子，上星期從中國回來澳洲，在墨爾本約見了一名 29 歲男子，商討一項交易，兩人在 4 月 23 日再從墨爾本一起往珀斯。

警方指，當他們抵達珀斯時，該名 29 歲男子的另一名同伴開車，將他們帶到Caversham的一間房屋，當時屋內有第 3 名男子正在等候，他們下車後，該名 68 歲男子被強行關押在屋內，並多次遭到毆打。

據報，綁匪聯絡該男子的家人，要向他們索取贖金。

警方其後根據線索，找到了該名被綁架的 68 歲男子的位置，於是強行入屋，發現他在屋內，身上多處受傷，目前已被送往醫院接受治療。

涉嫌綁架的 3 名綁匪，分別被控以書面威脅的方式綁架和勒索財物被捕。

其中 29 歲和 37 歲的被告將於下個月在 Midland 地方法院出庭應訊。

至於另一 31 歲的男子今天在珀斯地方法院受審。
更多內容

【醉酒累事】澳洲青年印尼飲醉酒赤身當街打人面臨坐監

蘇丹已進入第三周的戰爭首都喀土穆持續有沖突

【搶澳洲人才】香港醫管局6月派團招聘 工作壓力專科資格成障礙

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 30 April 2023 1:40pm
By Timothy Wu
Source: SBS