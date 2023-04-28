【搶澳洲人才】香港醫管局6月派團招聘 工作壓力專科資格成障礙

阿德雷德家庭醫生陸俊華接受SBS中文採訪時指出，相對過去於香港公立醫院工作時的壓力，目前澳洲向病人提供服務的質素較好。



現在診症病人多很多時間，平均15分鐘一個，但在香港（工作時），每小時要看9至10個病人，即平均每名病人只得5分鐘。 陸俊華醫生

陸俊華在香港是家庭醫學專科醫生，曾於普通科門診執業8年，去年底舉家移民南澳。



也是去年底從香港移民澳洲的黃醫生，在香港醫院感染及傳染病科任職內科醫生18年，目前於雪梨南區公立醫院內科工作。





黃醫生表示，尤其在香港公營機構工作，太慢就代表其他同事的工作量會增加，會存在很多問題。



壓力很大，（醫生由澳洲到香港工作）很多要適應，工作量大，就容易出錯，出錯牌照（執業註冊）會有問題，所以要考慮是否可以應付。 黃醫生

香港的官方數字顯示，當地醫護人員嚴重流失，最近三年超過1,200名全職醫生流失，香港醫官局月初到英國舉行招聘活動，希望吸引當地醫科生和醫生，到香港工作，被形容是「搶人才」。





據報，英國招聘會舉辦後大約兩星期，香港醫管局發出超過100封有條件聘書，有20多人簽署。





香港醫管局並表示，籌備在6月派團隊到澳洲舉辦同類型的招聘。



Credit: internet 至於香港醫管局在澳洲的招聘會的成效，陸俊華醫生表示是持「觀望態度」，又相信會與英國的相若。





陸俊華認為，香港醫生的薪酬，對英國方面的吸引力較大，但澳洲的醫生，相對人工較高，所以「錢」的吸引力較遜色。



香港薪酬吸引力對澳洲較遜色

他介紹，在香港實習醫生起薪點5萬至7萬港元一個月，專科醫生月薪有12萬至13萬港元，顧問醫生（有多年工作經驗）月薪有15萬港元以上。





陸俊華預計，香港醫管局在澳洲的招聘活動，對在本地大學醫科畢業的香港留學生，吸引力最大，但對於澳洲土生土長的醫生或醫科畢業生，相信吸引力不大。





陸俊華指出，香港的醫療系統整體「良好」，而由於香港人口壽命長，就形成壓力。





他說：「在香港醫生的工作很急、辛苦…習慣在澳洲相對能夠給病人護理質素較好來說…良心會過不去。」





另外，陸俊華表示，曾經在社交網站看過，部份在海外讀醫科的亞洲學生，也對到香港工作表示感興趣。



香港醫管局表示，香港公立醫院服務量大，目前各科醫生都短缺。 內專科黃醫生也同意，與香港有聯繫的醫生或醫科生，會對香港醫官局的招聘會，興趣最大。





她說：「除了來自香港的留學生…不少第二代移民的醫科畢業生，尤其是父母在香港。」



專科醫生資格澳洲香港不連接

黃醫生指出，醫科生到香港工作的另一個賣點，是培訓較為穩定。





根據她從香港移居到雪梨半年，在本地公立醫院工作的經驗顯示，本地實習醫生在醫院培訓頗為「顛沛流離」，往往不知道下一年的實習安排。香港就因為公立醫院缺人，醫生實習培訓會穩定。





香港醫管局表示，計劃在6月到澳洲舉行類似招聘，因為香港公營醫院服務量大，「科科都缺人」，「科科都請人」，黃醫生指出，澳洲與香港兩地專科認可資格，並不連接，「(如果) 返轉頭（回流澳洲），（專科醫生資格）要重新做過一輪」。





黃醫生指出，以她個人為例，在香港公立醫院「有自己的部門、自己的角色」，負責培訓，帶實習醫生的工作。但移居澳洲半年感到有壓力，主要因為「牌（註冊牌照）唔喺手」。





她說：「其實不捨得（移民），想繼續建立香港的服務，但環境逼人。」





黃醫生認為，香港醫生的薪酬高以及稅率低，與澳洲的比較會具吸引力，但如果澳洲醫科畢業生在取得專科醫生資格，就要考慮將來，是否在香港「落地生根」。





她說，尤其有年幼子女要在香港讀書、香港的政局、居住環境、樓價，對是否長期留在香港，都有影響。





對於香港醫生流失，黃醫生說，大部份離開公立醫院的醫生，會移民海外，但也有是本身沒有子女的醫生，會轉到香港的私人醫療服務，在相對「安全（醫療）環境下工作。她指出，香港醫官局不會因為醫生要「保住個牌」而提供幫助。





黃醫生說，香港公立醫院嚴重流失人手的專科包括病理、放射科、內科、特別是中層，很多去英國。





黃醫生指出，香港醫院的文件，是用英文，澳洲的醫科生或醫生在處理文件上，不會有太大困難，另外要識廣東話。



澳洲7間大學醫學課程獲香港認可

目前海外醫生可以透過三個途徑，獲得在香港執業資格：





1 正式註冊 ：在執業資格試LMCHK合格，在香港醫務委員會認可的醫院完成評核期。不過執業試的合格率長期偏低。





2 有限度註冊 ：必須在衛生署、醫管局或香港兩間大學醫學院工作，不能私人執業，需要每三年續期一次。





3 特別註冊 ：香港為紓緩醫生不足問題，2021年修訂《醫生註冊條例》，「特別註冊」途徑，讓合資格非香港本地培訓醫生取得專科資格，並於香港公營機構工作滿5年後，便可成為正式註冊醫生。





香港衛生當局並在去年4月及6月，分別推出兩批共50間大學認可醫學資格名單，令相關學系畢業的醫生，合資格經「特別註冊」途徑到香港執業。



