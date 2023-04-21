睇醫生「碌卡」時光不再：且看政府會否「決心解決問題」

作者：格拉頓研究所衞生及高齡護理研究計劃總監布蘭登 (Peter Breadon)；格拉頓研究所研究員福克斯 (Lachlan Fox)





與數年前相比，澳洲人面對的全科醫生 (GP) 診症費用急劇增加。大眾近期都在討論全額回扣 (bulk billing; 俗稱「碌卡」) 危機；而不少患者都表示，他們需要自掏腰包看病。





但是，最重大而且逼切的問題是，大多數人都在需要額外支付全科醫生診症費用的地區生活 (俗稱全額回扣「荒漠」)。而且，這些「荒漠」很有可能亦同時是較為貧困的地區，意味最需要「碌卡」的居民反而需要自行支付醫療費用。





雖然對國民保健 (Medicare) 計劃的撥款進行修改就能解決這個問題，但我們亦需要尋找更多創新的解決方案。其中一個選擇就是聯邦政府及州政府介入，資助或建立一些聘請醫生、護士及其他衞生從業員的診所。



全額「碌卡」不斷減少？但這是由歷史高位下跌

透過國民保健支付全科醫生費用的患者比例，由 2020-21 年的 67% 下跌至 2021-22 年的 64%。但對比近期的標準，這個比例仍然很高，只是回落到 2015 年的水平，而且仍然比十年前高得多。





儘管全國的趨勢令人憂慮，一個更嚴重的問題亦未被揭示出來。



巨大的差異

在澳洲部份地區，例如雪梨外西部的 Chiefly、Fowler 和 Werriwa 選區，超過 90% 接受全科醫生診症的患者都能夠獲得全額回扣。





但在其他地區，例如坎培拉、塔州南部的 Franklin 和 Clark 等選區，這個比例卻不足 40%。





但與整體全額回扣比率急劇下跌的情況不同。這些地區之間所存在的巨大差異已持續多年，有關問題在十年前就已經很嚴重。





如果全額回扣「荒漠」局限於澳洲最富裕的地區出現，根本就不成問題，因為收費不太可能會令富裕的當地居民選擇不接受所需的醫療護理；但問題在於這些「荒漠」是在很多較貧困的地區存在。





全國五個人均收入最大的選區，亦有全國最低的全額回扣比率。在 13 個人均收入最低的選區，全額回扣的比率不足 60%。





而偏遠農村地區的情況則更為嚴重。偏遠地區有 60% 的患者經常可以「碌卡」支付全科醫生診症費用，較大都會地區的比率 (69%) 為低。



這個比例在偏遠及貧困地區更高，在全額回扣「荒漠」則更是高出很多，令不少人健康受到威脅。



政府應採取甚麼措施？

有人呼籲政府投入數十億元來增加國民保健 (Medicare) 回金額並推出鼓勵全額回扣的刺激措施。





但是，儘管政府應該確保向全科醫生支付的費用能追上他們的實際開支成本，這並不能解決全額回扣「荒漠」這一問題。





這個方法可能有助改善全國及部份全額回扣較低地區的「碌卡」比率，但這些資助金錢將主要流向全額回扣率較高的地區。對於一些本身醫療服務已經過少的地區，這將不會有助增加醫療服務。





全額回扣「荒漠」是一個需要新解決方案的持久問題。為了扭轉這個局面，政府必須解決造成這種局面的兩個結構性問題——對全科醫生的統一資助，以及支援一些沒有足夠醫療服務的地區。



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政府已表示，將研究推出一個全新的撥款模式，向提供持續護理的全科醫生支付費用，這將改善目前過時和功能失調的系統。這筆資金亦應為有更大需求的病人支付更高費用。





這將增加一些服務最有需要免費獲得護理患者診所的收入，讓這些診所毋須向病人收費。這將朝著正確方向邁出一大步。





但即使如此，仍會有一些地區沒有足夠的醫護人員來滿足社區需求，包括不少偏遠地區，出現了醫療服務太少、全額回扣太少的情況。





政府必須修補這些破碎的醫療保健「市場」，採取更多行動，而不單靠修改國民保健回扣制度或推出其他激勵措施。



聯邦和州政府需要介入，支援現有診所或建立新診所，僱用領薪的醫療從業人員。這種支援需要根據當地需求而調整。如果當地沒有全科醫生，可以在偏遠地區的醫院僱用一名全科醫生，或建立一個新的社區保障初級保健服務，又或是幫助現有診所僱用額外的工作人手。





與其作出臨時的補救措施，不如為醫療護理提供有長期的國家資金，針對需求最大的地區——尤其是最貧窮的全額回扣「荒漠」。





這些變化應隨著許多其他改革進行，以吸引臨床醫生到最需要他們的地區，例如進一步擴大鄉鎮地區全科醫生就業和培訓的新模式，使「偏遠地區全科醫生」在一個地區的多個衞生機構接受培訓期間只有一個僱主。





另外，政府亦應推行一些改革，以擴大支援護理服務太少地區的全科醫生團隊。這可以減少全科醫生的職業倦怠，讓診所提供更多的護理，並使澳洲與其他國家看齊。





除此以外，行政、輔助醫療人員、藥劑師、醫生助理等其他角色的人員，可以在醫生監督下工作，提供一系列「全方位服務」。





全額回扣「荒漠」是我們醫療保健系統中一直存在的不公平現象。對下個月公佈聯邦財案的一個考驗是，政府是否會為解決這個問題提供資金。





