全澳僅 35% 全科診所提供 Bulk Billed 「互動地圖」助你睇清報銷詳情

要點: 新數據顯示，與之前澳洲聯邦政府所提供的數據相比，現在能找到提供全額報銷（Bulk Billing）的全科醫生更加困難；

全澳有四個選區沒有為新患者提供全額報銷的診所；

比較你所在社區和全國其它地區的全科診所的有關情況，計算所需支付的費用。

最新數據顯示，成千上萬澳洲人需要離開他們所在的選區，才能找到能夠提供全額報銷（Bulk Billed）服務的全科醫生診所。





周日（4月16日），線上醫療保健目錄 Cleanbill 發布的一份報告指出，澳洲只有35%的全科醫生診所可為新患者提供全額報銷服務，即醫生直接向國民醫療保健（Medicare）收取醫療服務費，患者無需自費。





這份名為《國民健康》的報告匯總了從 2023年1 月至 4 月期間 6363 間全科醫生診所的數據，並按照聯邦選區進行分類。 Cleanbill 形容這是對於澳洲全科醫生收費額度最全面的調查。





該報告顯示，四個選區包括新州的紐卡素（Newcastle）、南澳的梅奧（Mayo）、昆州的費爾法克斯（Fairfax）和塔州的富蘭克林（Franklin），沒有任何為新患者提供全額報銷的診所。



該調查數據針對正在尋找新醫生的患者。選區中的一些全科醫生診所可能只為現有患者提供全額報銷服務，而對於新患者則未有提供全面報銷。





在報告中，顯示新州的全額報銷率在全國最高，近半診所可以提供全額報銷服務；維州的比例為 34.6%，居第二；而全國全額報銷率最低的是首都領地，只有 5%，次低的是塔州的 6.9%。





雪梨聯邦選區的帕拉馬塔（Parramatta）和溫特沃斯（Wentworth）的全科醫生診所收費最高，患者平均一次標準問診費用逾 56 澳元。



LISTEN TO 【健康快樂人】為何越來越多醫生不願意 bulk bill？ SBS Chinese 14/07/2022 11:46 Play

所居住地區有甚麼全科醫生提供全額報銷服務？

以下互動地圖顯示了按照聯邦選區劃分的全科醫生診所提供全額報銷服務的比例。





你可以透過搜索居住地或點擊地圖以了解更多信息。 Cleanbill 創始人吉萊斯皮（James Gillespie）表示，這一調查結果令人震驚；但對於那些在努力尋找新的全科醫生的澳人來說，這並不意外。





「對於成千上萬的澳洲人而言，如果想找到一位能夠為新患者提供全額報銷服務的全科醫生，他們不得不離開所在的選區。」





上述數據與今年 2 月公布的聯邦衛生數據存在顯著差異。後者顯示，從去年7月至12月，全國全額報銷率為82％，前年則為89％。





如果不考慮能夠全額報銷費用的新冠疫苗，這一比例從 2020-2021 年的 67.5％下降至 2021-2022 年的 64.3％。





Cleanbill 的數據與政府數據有所不同，它根據澳洲診所在營業時間內能夠為成年人提供標準會診全額報銷的比例來計算，而政府的數據則評估了全科醫生提供的所有服務。





吉爾斯皮表示：「作為一名成年人，我在工作日正常營業時間內預約問診，並攜帶國民健保卡去看全科醫生，那麼我是否需要付費？這是人們的重點關注。」





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）指責前兩黨聯盟政府隱瞞了新冠大流行期間全額報銷費下降的數據。



聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）指責前兩黨聯盟政府隱瞞了新冠大流行期間全額報銷費下降的數據。 Source: AAP / Lukas Coch 畢勒在一份向 SBS 新聞發出的新聞稿中表示：「疫苗和其他防疫措施掩蓋了莫理遜政府執政期間全額報銷下降的真實程度。」





畢勒表示，新冠疫苗及全科醫生診所的其它預約人為提高了全額報銷率。他表示政府將繼續與醫療保健利益相關方合作，讓免費看病變得更加容易。





他指：「向公眾保持公開透明是第一步。」



與全額報銷率最低的首都領地相比，新州的全額報銷比例最高。 Source: SBS 自由黨影子衛生部長拉斯頓（Anne Ruston）向 SBS 新聞表示：「醫療保健成本正在上漲，而全額報銷率以及全科醫生數量正在下降」。





拉斯頓指責工黨政府未能幫助澳洲人「應對不斷上漲的生活成本壓力——一位全科醫生的門診收費超過 40 澳元，處方費用超過 50 澳元。與此同時能源費用也在持續上漲，通脹日益飆升」



自由黨影子衛生部長拉斯頓（Anne Ruston） Source: AAP 她指：「當聯盟黨政府離任時，全額報銷率創下歷史新高，如今卻急劇下降，工黨打擊了人們對醫療系統的信心。」





西雪梨選區巴拉斯蘭（Blaxland）和奇夫利（Chifley）的全額報銷率位居全國最高，98% 的診所仍然為所有持國民醫保卡的患者提供免費看病服務。聯邦衛生數據顯示，在全國來說，雪梨西部和西南部擁有最多的全額報銷診所。





紐卡素工黨議員克萊頓（Sharon Claydon）指責莫理遜政府削減資金，使在該選區建立全額報銷的全科醫生診所變得「越來越困難」。





她在一份聲明中表示：「這是我一直向前聯邦自由黨政府提出的問題，他們不僅減少了資金，還對國民醫保回扣進行六年的凍結，破壞了全民醫保系統。」





克萊頓表示，一間新的非工作時間全科醫生診所將於 5 月底在紐卡素的 Calvary Mater 醫院重新開放。



獨立議員沙基 (Rebekha Sharkie) 表示，由於缺乏 Bulk billed 全科醫生，她選區的一些居民直接前往急症室求診。 Source: AAP 獨立議員沙奇（Rebekha Sharkie）表示，她和那些避免去全科醫生診所或直接前往急症室的居民交談過。在她的選區中，新患者得不到全額報銷，平均問診費為 40 澳元。





她表示：「很多人負擔不起40澳元，這很令人擔憂。」





「我們需要找到一個途徑，讓低收入者、有孩子的家長以及養老福利金領取者能夠獲得全額報銷服務。」





沙奇表示，她已經去信財長查默斯（Jim Chalmers），要求在 5 月公布的聯邦預算中優先考慮醫療保險改革問題。





