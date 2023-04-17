【罪案地圖】雪梨哪些地區最危險和最安全？

新州罪案統計局（NSW Bureau of Crime Statistics）公佈2022年的罪案數據，共錄得超過20萬宗刑事案件，包括超過6萬宗襲擊。





具體而言，全年共有33,410宗家庭暴力、30,667宗非家暴的襲擊、18,709宗爆格、12,274宗偷車和7764宗性侵。其中兩大罪行比2021年飆升，偷車案增加了17%，商店盜竊增加了23.7%。





數據顯示，雪梨市中心是人均罪案數字最高的地區。《每日電訊報》引述前警員、麥覺理大學講師Vincent Hurley指，內城區吸引犯罪是由多方面因素構成。





一方面，Kings Cross和Newtown在放寬防疫限制及刺激夜間經濟的措施下，很多酒吧重新開張。另一方面，不再有社交距離，也令高買變得容易，從而提高市中心和Bondi Junction犯罪率。





「（疫情期間的）JobKeeper以及尋工津貼JobSeeker提供了安全網......考慮到生活開支、按揭和租金上漲，有鋌而走險去商鋪盜竊的傾向。」





另外，去年所有刑事案件中，有10,969宗是由少年犯所犯下。新州助理警務處長麥卡斯克（Leanne McCusker）表示，總體而言青少年犯罪有所減少，但暴力鬥毆則增加。



新州警察在Kings Cross街頭巡邏。 Source: AAP

新州最危險地區

雪梨市中心 郵編為2000的地區有27,936名居民，在去年錄得1559宗罪案，包括144宗青少年罪案





Surry Hills 郵編為2010的地區有26,443名居民，錄得1556宗罪案





Mt Druitt 郵編為2770的地區有61,494名居民，錄得3402宗罪案，當中159宗青少年罪案為最多





Parramatta 郵編為2150的地區有35,253名居民，錄得1740宗罪案，非家暴襲擊增加了超過三成





Bourke 郵編為2840的鄉鎮地區雖然只有2389人口，卻有多達716宗罪案，按比例是全州最高





Penith、Glebe、Claymore、Kings Cross也是犯罪率較高的地區



新州最安全地區

Berowra Heights 郵編為2082的地區有5458名居民，全年只有24宗罪案，無論數字還是比例都是全州最低





Beecroft 郵編為2119的地區有12,458名居民，罪案只有57宗





Cheerybrook 郵編為2126的地區有19,082名居民，錄得98宗罪案





West Pennant Hills 郵編為2125的地區有16,620名居民，罪案有95宗





Fairlight、Wahroonga、St Ives、Avolon Beach也是非常安全的地區。





