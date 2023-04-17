墨爾本「一個技術原因」超越雪梨 成為澳洲最大城市

Sydney vs Melbourne

Source: AAP

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雪梨在過去一個多世紀以來都是澳洲最大城市，但墨爾本近日因為「一個技術原因」而突然超越雪梨，成為全國人口最多的主要城市。

墨爾本長時間在澳洲最大城市排行榜屈居亞軍後，終於在一個主要人口數據指標上超越雪梨，成為全國最大城市的第一位。

澳洲統計局其中一個計算城市人口的方法「重要城市地區分類」(Significant Urban Area classification)，計算主要城市相鄰、擁有超過 10,000 人口的主要城鎮。

澳洲統計局就更新了地理邊界範圍，改變了墨爾本的主要城區的劃分，將位於墨爾本西北面的Melton，納入成墨爾本的主要城區。因此到了2021年 6 月，令墨爾本主要城區的人口，增加到 4,875,400 人，比雪梨的主要城區多18,700 人。

不過雖然如此，目前大雪梨地區的人口仍多於大墨爾本地區，但官方的預測顯示，這個數字只能再維持多幾年，便真正被大墨爾本地區超越。統計局的數據顯示，墨爾本的人口差距，在 2020 年達到 71,800，但由於新冠疫情大流行影響了城市人口增長，疫情後的增長已經減少。
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至於雪梨的主要城區劃分，包括雪梨以及藍山，但就不包括中央海岸。澳洲統計局區域人口部門的人口統計學家安德魯‧豪（Andrew Howe）表示，墨爾本的邊界變化，令墨爾本西部的人口快速增長，因此有這個結果。

他解釋：「在2021年人口普查之前，雪梨主要地區的人口高過墨爾本。但隨著Melton在最新的主要城市地區分類中，納入成大墨爾本地區，所以令大墨爾本地區的人口比雪梨高， 而這個數字更加是自 2018 年開始是這樣。」

而在2011 年至 2021 年這 10 年間，墨爾本Melton的人口，增長了 61%。

而大城市人口的另一個常用衡量標準，是以大首府城市統計區來計算，數字顯示，大雪梨地區，包括中央海岸在內在 2021 年 6 月的人口為 526 萬，而大墨爾本地區就是 498 萬。過聯邦政府 1 月份的年度人口預測，大墨爾本地區的人口將在 2031 至 2032 年超越大雪梨地區。
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其實這兩大城市人口之爭一直都存在，雪梨在 1902 年左右取代墨爾本成為澳洲人口最多的城市。在本世紀初，大雪梨地區的人口比大墨爾本地區多 17%，不過這個數字差距自此之後一直在縮窄。到 2011 年，兩個城市的人口差距是 10%，到 2016 年更縮窄至 6%。

預計到了 2031 年年中，大墨爾本地區的人口將達到 600 萬，預計到了2032年更將會增至 610 萬。而大雪梨地區的人口，預計將會在 2032 至 2033 年突破 600 萬大關。其實除了大墨爾本地區劃大了範圍，還有甚麼原因令墨爾本的人口增長得那麼快呢？
麥覺理大學 (Macquarie University) 人口統計學家帕爾（Nick Parr）教授就表示，墨爾本增長較快的主要原因，是因為國內移民。

帕爾說：「由於國內移民導致大量人口淨流失，雪梨的增長已經放緩。這些原本住在雪梨的人離開雪梨，搬去澳洲其他地區，比由其他地區搬到雪梨居住的人多。」

相比之下，墨爾本在2012年至2017年間，因淨內部移民增加，而墨爾本的淨海外移民率亦往往高過雪梨，因此令大墨爾本地區的人口超越了大雪梨地區。
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由於新冠疫情影響，墨爾本和雪梨的人口增長率，在 2020 年和 2021 年都出現了下滑，但目前仍在增加中。

雖然墨爾本的人口將會領先於雪梨，但新州仍然是澳洲最多人口的州，新州的人口為 823 萬，比維州的 672 萬多出約 150 萬。

澳洲統計局將於 4 月 20 日會公佈 2022 年的區域人口估計，屆時大家可以留意最新的人口數字。

詳情亦可收聽胡天衡及蔡苡雯為大家報道的這節【時事報道】。

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