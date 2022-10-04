雪梨黑幫青年罪案急增 警方提醒居民鎖好門窗

新州警方表示，雪梨近期涉及黑幫背景的青少年劫案有增加跡象，居民應格外提防，包括出外期間和晚上要鎖好門窗。





數據顯示，過去兩個月有27人被起訴186項罪名，其中17人是18歲以下青少年。警方為此成立了名為「Operation Java」的特別小組。





偵緝警督鄧斯坦（Paul Dunstan）形容情況「極度可怕」。「等人們睡著後闖入室內翻箱倒櫃——通常還有孩子在家——是無恥的犯罪。我們相信有多個團伙在實施這些罪行。」這些涉及入室盜竊或搶劫的案件，受害人往往沒有鎖門。





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他說，甚至有罪犯在網上公開犯案過程，警方對此特別關注。「他們錄製自己犯罪，從這種表演中取樂，還在TikTok等社交平台上和朋友分享。」





警方在調查期間，獲居民提供數小時長的閉路電視錄像。

